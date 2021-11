Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus ou chefs de parti politique qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

Les bulletins

Christian Dubé, CAQ

Il a incité plus de travailleurs de la santé à se faire vacciner avec son bluff. Mais après deux ultimatums et autant de reculs sur la vaccination obligatoire, il a perdu en crédibilité, et son gouvernement aussi, alors que se poursuivent d’importantes négociations avec les médecins et les éducatrices en garderie.

Marie Montpetit, indépendante

Joueuse de premier plan de l’opposition officielle, elle a été exclue du caucus libéral en raison de multiples allégations de comportements colériques et irrespectueux à l’égard du personnel. La cheffe Anglade a déjà indiqué qu’elle ne pourrait être candidate en 2022. Elle a demandé une enquête indépendante.

Guy Ouellette, indépendant

L’ex-enquêteur a révélé en plein Salon bleu que deux membres de l’UPAC ont été relevés de leurs fonctions après avoir été blâmés par une juge, alors que la ministre Guilbault refusait de répondre depuis deux semaines. « Les citoyens veulent savoir comment on traite les policiers qui mentent devant les tribunaux », a plaidé l’élu de Chomedey.

Marwah Rizqy, PLQ

Plusieurs ont témoigné leur indignation devant l’attitude méprisante du PDG d’Air Canada. On retient cette déclaration de l’élue de Saint-Laurent : « Si ma mère, sans argent et avec quatre enfants, a pu apprendre le français, un PDG multimillionnaire ne me fera pas pleurer en disant qu’il n’a pas le temps de le faire. »