Les exceptions

J’avais 17 ans et, dans la salle des nouvelles, j’ai appris sur le tas. À l’époque, le directeur de l’info au réseau Radiomutuel m’avait expliqué que l’ordre des nouvelles dans un bulletin radio s’établissait en fonction de l’importance de l’information dictée par le nombre de gens concernés.

Plus le nombre d’auditeurs touchés est élevé, plus la nouvelle gagne en priorité dans l’ordre de sélection. C’est logique, mais viendront toujours s’installer de grosses exceptions : les affaires policières et judiciaires. Souvent, elles concernent peu de gens directement, mais elles fascinent la majorité qui, dans plusieurs cas, les suit comme un film, un téléroman. Ainsi, des criminels deviennent des stars. Richard Blass, Frank Cotroni, Jacques Mesrine et plus récemment Maurice Boucher sont devenus des personnages dont on a suivi les aventures assidûment. Parallèlement, des policiers et des journalistes du milieu ont aussi grandi en popularité. Comme s’ils nous emmenaient dans leur univers. Cette semaine, j’ai été emporté par les deux premiers chapitres du livre Le Parloir. Manigances et déchéances de Maurice « Mom » Boucher rédigé par Eric Thibault et Félix Séguin de notre Bureau d’enquête. Du bonbon. J’ai dévoré, et devinez ce que j’aurai sur les genoux jouqué dans ma cache à la chasse au chevreuil.

INGUÉRISSABLE

Je serai comme au cinéma, et le sens du détail des deux journalistes ne laisse rien au hasard. Bravo messieurs, et le reste des images reviendra à mon imagination. C’est en se glissant dans un tel ouvrage qu’on s’explique mieux la si grande popularité des films et téléséries sur le monde de la police.

Dans le cas de « Mom » Boucher, on a l’impression que ce bouquin vient lui donner une autre vie même s’il est entre quatre murs rapprochés et pour toujours. Il est coincé comme un rat, mais il veut encore commander un meurtre. Ça ne se guérit pas. Et quand je descendrai de ma cachette, j’irai regarder District 31... évidemment. Ça ne se guérit pas, je vous dis.

T’AUSSI

Le président d’Air Canada donne le goût d’utiliser le petit sac dans la pochette devant vous.

Laurent Duvernay-Tardif est maintenant arrivé à New York. Depuis, il a pratiqué avec ses nouveaux coéquipiers, il a enregistré deux pubs de lait, il a guéri trois aveugles, il a bâti une école pour les orphelins et il a refait la toiture d’un CHSLD. Tu vois que sa blessure l’a ralenti.

Incapable de dormir le jour, je fais de l’apnée du soleil.

Élection municipale demain. N’oubliez pas de ne pas aller voter.

Les libéraux sont en chicane, mais ils restent unis. Ils ne sont pas assez nombreux pour être divisés.

L’été dernier me fait penser à Rodger. Trop court.

