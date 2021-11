Lou-Adriane Cassidy suit son instinct

« Dans le nouvel album, je me permets de crier et de chanter haut. J’ai peut-être moins peur de ce que je suis. »

Elle se permet aussi de parler librement de sexualité et elle ose la concision. Les 10 chansons totalisent 23 minutes.

Dans son nouvel album, intitulé Lou-Adriane Cassidy vous dit : bonsoir, l’auteure-compositrice-interprète de Québec Lou-Adriane Cassidy tourne le dos à la Lou-Adriane Cassidy de son premier album du début 2019, pourtant bien reçu, C’est pas la fin du monde à tous les jours du monde.

Que s’est-il passé lors de cette période qu’elle qualifie de révélatrice et mouvementée ?

« Je me suis vraiment beaucoup découverte comme musicienne et, j’imagine, comme femme durant ces trois ans », dit la jeune femme, assise à la terrasse d’un café de la 3e Avenue de Limoilou.

« Entre 21 et 24 ans, c’est un âge décisif dans la définition de son identité. J’ai commencé à accompagner des gens (dont Hubert Lenoir) et j’ai compris que j’étais cantonnée à un style et une façon d’être sur scène. Mon premier album, c’est l’expression de ça. J’avais beaucoup grandi dans la chanson québécoise et dans la chanson française, j’étais une interprète posée. Au cours des dernières années, j’ai découvert une partie de moi qui est plus dans la liberté, le laisser-aller, être à l’aise sur scène, une énergie que je n’avais jamais exploitée et je me suis rendu compte que j’étais bien là-dedans. »

Les combats intérieurs

Une Lou-Adriane Cassidy plus assumée, donc ? « Oui, et plus libre. J’avais la fausse impression que quand tu sors un album, il faut que ça te représente. J’ai compris que tu peux faire quelque chose d’aussi bon, parfois même meilleur, quand tu fais juste suivre ton instinct à un moment précis. »

Maintenant libre, elle discourt sans gêne sur la sexualité. La sienne, précise-t-elle. La pochette, volontairement coquine, l’annonce.

« Attends-moi juste pour ce soir, si tu veux créer mon nom dans le noir », chante-t-elle dans Je suis arrivée. Entre mes jambes et Le corps en mouvement sont tout aussi explicites. Dans Réponds, elle se fait plus ambiguë. « Cherche pas, je suis une soldate de la nuit, une montagne magique », s’enflamme-t-elle après avoir évoqué un moment de découragement quelques vers plus tôt.

Les nuances sont importantes, explique Lou-Adriane Cassidy.

« Ce n’est pas parce que t’es une femme qui assume sa sexualité qu’il n’y a pas des moments où c’est conflictuel en dedans. J’avais envie d’amener cette nuance, de faire des chansons décomplexées qui parlent de sexe, mais aussi d’autres qui parlent des combats intérieurs. »

Droit au but

Musicalement, Lou-Adriane Cassidy vous dit : bonsoir va droit au but. Intro-couplet-refrain-couplet-refrain-finale, merci bonsoir. La plus longue chanson dure 3 min 26 s.

« Le premier prenait parfois un peu plus son temps, il y avait des intermèdes instrumentaux et tout le temps des bridges, on dirait que j’avais une écœurantite... »

– Alors, fuck les bridges ?

– Fuck les bridges », rigole-t-elle.

Poussée par son compagnon et partenaire de travail Alexandre Martel (Anatole) qui croit que dans tout bon album, il y a des jokes, Lou-Adriane Cassidy insère une touche d’humour, des petits clins d’œil. Le sujet s’y prête bien après tout.

Cette volonté de s’amuser donne la savoureuse dernière chanson Bonsoir. En empruntant à l’ambiance feutrée d’un bar de jazz enfumé, l’artiste prend congé de ses auditeurs en précisant que l’album est fini et qu’on n’y restera toujours bien pas toute la nuit.

« Au début, je voulais faire quelque chose comme un mélange entre un standard de jazz et Randy Newman. Finalement, je ne sais pas trop si c’est ça. Je trouvais ça le fun d’avoir un mini clin d’œil à la fin. »

L’album Lou-Adriane Cassidy vous dit : bonsoir, de Lou-Adriane Cassidy, est maintenant disponible.