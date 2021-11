Mais qu’est-ce qu’elles veulent, les femmes?

Aujourd’hui, j’aurais envie de vous dire, comme Charlebois l’a fait dans une de ses célèbres chansons : « Je suis un homme ben ordinaire, des fois j’ai pu l’goût de rien faire, j’fumerais du pot, j’boirais d’la bière, j’f’rais d’la musique avec l’gros Pierre ! » Et je ne ferais pas ça parce qu’y faut que je pense à ma carrière, comme lui, puisque la mienne elle est finie. Je hurlerais ça à la face du monde, parce que j’en ai plein l’casse des femmes.

Sans être parfait, j’ai toujours eu avec les femmes un comportement correct et respectueux. Qu’est-ce que j’ai mérité en retour, vous pensez ? Du rejet, du mépris et un paquet de bêtises. Même celle avec qui j’ai eu mes deux enfants, elle a réussi à me dénigrer avant de mourir d’un cancer du sein. Un cancer pendant lequel je me suis quand même dévoué pour elle à la mesure de mes forces et de mes moyens.

Rendu à 70 ans, alors que j’étais convaincu d’avoir vu le pire des femmes et que j’espérais, grâce aux réseaux sociaux, en rencontrer une qui ne soit plus en compétition mâle/femelle avec moi, mais plutôt une qui désire enfin l’harmonie dans la simplicité d’une vie tranquille, je me suis encore fait avoir.

Je suis tombé sur une tite madame coincée par en dedans, qui ne paye pas sa part quand on va au restaurant ou au cinéma, et qui « ne se donne » comme elle me le disait si bien, que quand l’homme le mérite. Y faut croire que je ne le méritais pas souvent puisque ça n’est pas arrivé souvent pendant nos six mois de fréquentation. Et quand je dis fréquentation, c’est à sens unique, puisque c’était toujours moi qui provoquais les événements, jamais elle. Tout ça pour me faire donner mon 4 % avant même que j’aie le temps de rencontrer ses enfants, et elle les miens.

Je veux bien faire de mon bord des gros efforts pour changer mes vieilles habitudes de mâle de l’âge de pierre, mais vous ne pensez pas qu’il y aurait aussi des efforts à faire de l’autre bord ? C’est-à-dire du côté des femmes qui ne sont pas parfaites elles non plus ? Qu’est-ce qui justifie qu’encore aujourd’hui il existe toujours de ces femmes, supposément évoluées, qui dans le fond ne veulent que le beurre et l’argent du beurre en même temps ?

Je parle ici de toutes celles qui veulent un homme rose, en même temps qu’elles veulent un homme qui pourvoit totalement à l’aspect financier du couple, sans égards au fait qu’elles ont un portefeuille aussi garni, sinon plus garni, comme dans le cas que je viens de vivre, que celui de l’homme.

Si c’est ça la femme moderne, eh bien moi, je décroche ! Les codes étaient peut-être plus dictés par des machos avant, mais ils avaient au moins le mérite d’être clairs ! Tandis que là, on est à cheval sur l’ancien et le moderne, et pour un gars comme moi, c’est du n’importe quoi.

Anonyme

Se pourrait-il que vous soyez juste tombé sur un mauvais numéro ? C’est-à-dire que la vie a mis sur votre chemin une femme qui n’était pas du tout apte à vous plaire, et vice-versa ? C’est un fait que la société a évolué et que les relations homme/femme ne sont plus ce qu’elles étaient jadis.

Mais on ne se cachera pas que de nombreuses femmes de 60 ans et plus, même si en principe elles font partie d’une génération qui a amorcé les grands changements sociaux concernant les relations de couple, n’en sont pas moins demeurées accrochées à des façons d’être avec les hommes, qui devraient en principe être révolues. À l’égal des hommes que la transformation rose n’a jamais tentés, il existe des femmes qui préfèrent se faire faire la cour à l’ancienne.