Nostalgie télé: Catherine Renaud et le plaisir d’imiter

Enfant, quand elle aimait des personnages au petit écran, Catherine Renaud s’amusait beaucoup à les imiter. Que ce soit pour faire rire ou bouger, la comédienne se plaisait à copier mimiques et mouvements. Zoom sur ses souvenirs télé.

Catherine, quelle émission jeunesse vous a marquée et pourquoi ?

Télé-Pirate [diffusée au défunt Canal Famille, durant les années 1990, NDLR]. J’adorais ça. Ça m’amusait beaucoup. Mon moment préféré était le « quiz » avec M. Picard. J’ai souvent imité le personnage joué par Christian Bégin pour faire rire.

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Les dimanches matins avec ma sœur, en pyjama, à regarder Candy, Belle et Sébastien, Les Schtroumpfs...

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune ?

Quand même, oui, mais on jouait beaucoup aussi ; on avait une grande salle de jeux au sous-sol.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencée quand vous étiez enfant ?

« Enfanforme » m’incitait à faire de l’exercice en tout cas. Je les aimais tant [Joël Legendre et Élyse Marquis, NDLR]. Je faisais tous leurs exercices. Autrement, il y a eu le personnage de Sarah dans le film Labyrinthe. J’avais l’impression de faire le voyage avec elle chaque fois... On a tellement regardé ce film.

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête ?

Les chansons de Passe-Partout et le thème des Contes de la forêt verte.

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

J’aurais aimé jouer dans une émission jeunesse, avec une belle gang d’acteurs qui créent un univers comme Iniminimagimo ou Dans une galaxie près de chez vous.

Quel univers voudriez-vous faire découvrir à votre fille Marguerite (4 ans) ?

Pour l’instant, surtout des films comme La mélodie du bonheur. Des films d’ici, aussi : l’univers d’André Melançon avec Bach et Bottine. Du côté des émissions jeunesse : Cornemuse, Robin et Stella et Barbapapa.

En terminant, que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Je la trouve très riche. J’éliminerais certaines émissions mauvaises qui nous viennent des États-Unis – comme des trucs de pouliches et des Barbie insipides –, mais Cornemuse, Toc Toc Toc, Alix et les Merveilleux, les nouveaux épisodes de Passe-Partout et aussi toutes les séries qui s’adressent aux ados, « wow » ! Bravo ! Je trouve qu’on fait de la très bonne télé ici, pour nos jeunes, et qu’on prend le temps de se questionner sur ce qu’on présente aux jeunes.

► Catherine Renaud fait partie de la distribution principale du téléroman 5e rang diffusé le mardi à 21 h, sur les ondes de Radio-Canada. Elle s’est aussi jointe à l’équipe de la deuxième saison de la comédie Les mecs, dont les cinq premiers épisodes sont offerts sur l’Extra de Tou.tv.