Parler de liens et d’enracinement

Auteure de trois romans dont le livre culte La femme qui fuit, Anaïs Barbeau Lavalette propose un récit émouvant, très personnel, très connecté à la nature et riche en enseignements de toutes sortes : Femme forêt. Ce roman poétique, rythmé tant par un séjour dans une vieille maison de campagne pendant la pandémie que par ses souvenirs, est une ode à la création, au vivant, aux liens qui se tissent entre les êtres.

Pendant la pandémie, Anaïs Barbeau-Lavalette et toute sa famille, plus celle de sa meilleure amie, ont trouvé refuge dans une vieille maison de campagne appelée la Maison bleue.

Loin du téléphone et d’internet, cinq enfants s’y sont transformés en petits explorateurs, découvrant la nature et tous ses trésors, tandis que les adultes se reconnectaient aussi à quelque chose de plus grand qu’eux.

Anaïs, avec une délicatesse inouïe et un sens de l’observation sans faille, pose des mots sur l’amour, la mort, les grandes quêtes, la transmission du savoir et des valeurs, l’enracinement, la beauté et la résilience de la nature.

Elle a ciblé des sujets extrêmement importants, comme la transmission des valeurs, la mémoire ancestrale, la féminité sacrée.

Photo courtoisie

« C’est un peu fragilisant parce que je n’ai jamais été aussi près de moi dans mon geste d’écriture », commente-t-elle. « Cet arrêt de plusieurs mois forcés, rural, sans connexion de téléphone ni internet, et proche, proche, proche de mes petits, ça m’a fait me questionner sur mes racines, en fait. »

« Venant de deux lignées d’abandonnés, du bord de ma mère comme du bord de mon père, elles sont où, mes racines ? Est-ce qu’elles sont solides ? Comment je fais pour être la femme qui reste ? Est-ce que je suis capable ? »

Ce qui pousse

Elle est partie de ce noyau, entouré d’un vaste territoire connu... mais inconnu. « Je me rendais compte que j’étais carrément analphabète. Je ne connaissais pas le nom de ce qui pousse. Zéro. J’ai fait un lien entre les deux. C’est comme si, de me pencher sur ce qui me faisait tenir debout, ce qui me faisait rester là, ce qui me faisait être enracinée, avait un lien avec ce qui m’entourait, avec le reste du territoire, avec ce qui pousse, avec les arbres, mais aussi avec les gens qui font le territoire. »

Elle a rencontré le vieux Clark Kent qui passe la souffleuse depuis des décennies dans le rang.

« Cette espèce d’immobilité forcée m’a poussée à le rencontrer. Pareil pour tous mes voisins : je me suis rendu compte que c’était tous des marginaux extraordinaires. C’est assez émouvant la profondeur des trajectoires de vie qu’on peut rencontrer. »

Lors de la fermeture des écoles, Anaïs s’est exilée dans la Maison bleue, qu’elle partage avec des amis, pendant un an.

« C’est loin d’être une villa. C’est une vieille maison bringuebalante. Il fait froid. Les souris sont là, partout. Les bibittes. Mais cette proximité avec mes enfants, avec l’homme de ma vie, avec ma meilleure amie, avec ses enfants – on était neuf sur le même plancher – ça te fait, veut, veut pas, te questionner sur toi-même. »

Ce qui unit

Elle a le sentiment que les liens ont tendance à être superficiels dans les vies qui vont vite. « Quand la vie s’arrête un peu, tu te questionnes sur les liens qui restent. Moi, venant de liens brisés d’un bord pis de l’autre, cette immobilité m’a fait me questionner, à savoir si mes racines à moi étaient assez profondes pour toffer.

Elle fait aussi une réflexion sur son rôle de femme, de mère. « Je voulais que cette période laisse une empreinte riche, bénéfique. En même temps, je ne veux pas juste être définie par mon rôle de mère : je veux continuer d’être une femme, d’être vivante, d’être totale. Cette recherche du féminin résonne avec la présence de la nature tout autour et fait partie du cœur battant du livre. »

EXTRAIT

« Mon père m’a légué son don : je cueille les trèfles comme les pissenlits. Je les fais sécher entre les pages des livres qui traînent autour de moi et dont je me promets un jour de faire la lecture.

Je ne me suis jamais penchée sur d’autres plantes que celles-là. Elles se fondent dans un tout anonyme, à la fois trop familières et trop étrangères. »