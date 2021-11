Québec accorde 1,8 million $ à l'Institut des troubles d'apprentissage

Québec a annoncé samedi un financement de 1,8 million $ sur trois ans à l'Institut des troubles d'apprentissage (Institut TA), afin de bonifier le soutien offert aux enfants et aux jeunes adultes ayant un trouble d'apprentissage, à leurs parents ainsi qu'aux intervenants scolaires.

La somme, qui s’élève à environ 593 000 $ par année, permettra à l’organisme de consolider divers projets. Elle améliorera notamment les réseaux d'entraide destinés aux parents et jeunes adultes qui cheminent avec un trouble d'apprentissage.

Offerts par l'intermédiaire de groupes privés sur Facebook, ils sont des espaces de partage où les membres ont accès à des publications et à des événements réalisés par les professionnels et les partenaires de l'Institut.

«Depuis plusieurs années, l'Institut TA est un organisme qui change les choses. Ce partenariat est l'occasion toute désignée pour, ensemble, mettre en place des solutions aux défis que relèvent nos jeunes, particulièrement depuis le début de la pandémie», a partagé le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, par communiqué.

De plus, elle poursuivra le développement d'une plateforme de transfert de connaissances, avec des dossiers thématiques élaborés par l'Institut TA et partagés avec les parents, les jeunes adultes et les intervenants scolaires.

Finalement, avec la somme, l'Institut TA élaborera des formations pour les intervenants scolaires. Près de 2700 intervenants auront accès à ces formations permettant d'acquérir les ressources nécessaires pour un meilleur accompagnement des jeunes ayant des troubles d'apprentissage.

«Grâce au récent soutien financier du ministère de l'Éducation, l'Institut des troubles d'apprentissage peut poursuivre sa mission et mettre à contribution son expertise de formation continue et d'accompagnement afin de soutenir les parents, les jeunes adultes et les intervenants scolaires», a déclaré la directrice de l’institut TA, Lucille Doiron.

