Rassemblement pour le climat à Montréal

Quelques dizaines de personnes sont rassemblées au pied du Mont-Royal samedi en prévision d'une marche pour le climat organisée par les centrales syndicales du Québec.

Les manifestants exigemt des actions concrètes en matière de climat. Une délégation de Québec Solidaire est présente sur place, dont son porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois.

«Aujourd’hui, ce qu'on réclame, c’est de prendre enfin au sérieux les changements climatiques», explique M. Nadeau-Dubois.

«Ça veut dire avoir un plan qui nous permet d’atteindre les objectifs que les scientifiques nous ont donnés, ça veut aussi dire se débarrasser des projets qui nous enligne dans la mauvaise direction, je pense évidemment au fameux troisième lien, un projet dans lequel on va investir 10 milliards de dollars alors que ça va augmenter le trafic, augmenter l’étalement urbain et augmenter la pollution, alors en 2021, on ne devrait pas se lancer dans des projets comme ça. Nous, c’est ce qu’on demande à François Legault aujourd’hui, être cohérent avec l’urgence climatique, c’est abandonner le troisième lien.»

M. Nadeau-Dubois martèle qu'il faut investir de toute urgence dans les transports collectifs en région.

«Il faut du transport collectif partout sur le territoire, même dans les régions comme Rimouski, Drummondville, parce qu’on ne peut pas demander aux gens de changer leurs comportements individuels si on ne leur donne pas d’alternative fiable et efficace», dit-il.

La manifestation se poursuit cet après-midi.

