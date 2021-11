«Spencer»: «Kristen Stewart apporte le mystère au rôle» - Pablo Larrain

Pour Pablo Larrain, seule Kristen Stewart pouvait incarner la princesse Diana dans son «Spencer». Entretien avec le réalisateur.

Pablo Larrain, c’est l’homme de «Jackie» avec Natalie Portman dans le rôle de Jacqueline Kennedy après l’assassinat de son époux. «Spencer», c’est Lady Diana pendant trois jours à Noël alors qu’elle réalise à quel point la vie des Windsor n’est pas faite pour elle. Est-il possible de comparer les deux femmes?

«Elles ont toutes deux des choses en commun, mais aussi des différences. Elles étaient toutes deux liées à des familles célèbres, elles avaient des maris célèbres, elles ont toutes deux eu à composer avec une attention médiatique énorme, et elles ont toutes deux été capables de se forger une identité propre», a expliqué le cinéaste lors d’une entrevue avec l’Agence QMI.

«Elles ont toutes deux été capables de faire face aux difficultés et même si elles étaient membres de dynasties, elles ont réussi à trouver leur voix et je crois que c’est très important. "Jackie" est un film sur la mémoire et le deuil, "Spencer" est un film sur la maternité et l’identité. Dans "Spencer", le public sait qu’il y a un élément tragique à son histoire, mais nous ne le traitons pas alors qu’on le traite dans "Jackie"», a ajouté le cinéaste.

Des impressions...

Pablo Larrain a, dès le début, surmonté l’un des principaux écueils d’un film biographique, surtout sur une personnalité aussi aimée du public. «J’ai appris qu’il est impossible de savoir vraiment qui était quelqu’un. Tout ce que l’on peut faire est de créer une histoire, une fable, autour de la personne. Dès le départ, j’ai été conscient du fait qu’il existe toujours une part de mystère autour d’une personnalité comme Diana. La seule chose qu’on puisse faire est d’avoir une approche la plus humaine et la plus honnête possible.»

«Nous avons tous des idées préconçues sur Diana. Tout le monde en sait plus ou moins sur sa vie, dépendant de l’intérêt porté. Mais elle était une icône de la culture populaire. J’ai utilisé cela à mon avantage, je l’ai intégré à mon processus cinématographique. Le film est différent selon les personnes, selon leur degré de connaissance de la vie de Diana, ce qui, à mon avis, est une très bonne chose.»

Pablo Larrain n’a approché personne d’autre que Kristen Stewart pour ce rôle. Il l’avait vue dans «Personal Shopper» et avait alors pensé qu’elle ferait une Diana parfaite. «Je l’ai appelée et je lui ai dit que je faisais "Spencer" et que j’avais pensé à elle. Elle a immédiatement accepté le rôle. Je vous mentirais si je vous donnais une réponse plus élaborée.»

«Kristen apporte le mystère au rôle. Tout ce qu’on dit sur Diana est toujours très sérieux et toujours très difficile à comprendre. Kristen peut jouer cela, surtout lorsqu’elle incarne quelqu’un d’aussi connu», a indiqué le cinéaste lorsqu’on lui a demandé en quoi Kristen Stewart était le choix idéal.

Pour la direction de la photographie, Pablo Larrain s’est adjoint les services de la Française Claire Mathon qui a œuvré sur «Portrait de la jeune fille en feu» de Céline Sciamma.

«Ce n’est pas le fait qu’elle soit une femme, c’est le fait qu’elle soit Claire», a souligné le réalisateur. «Elle a apporté une sensibilité très particulière. Lorsque nous filmions, les mouvements de Claire et Kristen donnaient presque l’impression qu’elles dansaient ensemble.»