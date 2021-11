Suivez les élections municipales sur nos plateformes

La soirée électorale de demain nous réserve assurément des surprises. Nous vous invitons à suivre le dévoilement des résultats avec nous, sur nos multiples plateformes.

Des centaines de maires et mairesses seront élu(e)s à travers le Québec, sans compter tous les conseillers municipaux.

Des luttes électorales qui ont été chaudement disputées dans les dernières semaines se décideront sur la base d’enjeux qui vous affectent directement, comme le logement, l’environnement et la sécurité.

Pour vous informer au mieux sur les résultats de cet important scrutin, nous déploierons une cinquantaine de journalistes et photographes à travers le Québec. La carte présentée ci-dessus illustre l’ampleur de la couverture que nous avons prévue.

Il y a six mois déjà, nous avions divisé le territoire entre nos journalistes pour qu’ils se familiarisent avec les enjeux locaux en vue de la soirée de demain, mais aussi pour préparer le cahier d’aujourd’hui.

Partout au Québec

De Val-d’Or à Rimouski, de Gatineau à Trois-Rivières, de Montréal à Québec, nos équipes suivront donc pour vous le dépouillement des votes, ainsi que les réactions des gagnants et des perdants.

À ces journalistes s’ajoutent une dizaine de personnes qui surveilleront les résultats de plus de 50 villes pour alimenter nos plateformes en ligne le plus rapidement possible avec les résultats.

Nos collègues de TVA vous présenteront une émission spéciale animée par Pierre Bruneau dès 18 h 30 sur les ondes de LCN avec des analyses, des résultats en direct et une quinzaine de reporters sur le terrain.

L’émission spéciale de LCN sera diffusée sur nos sites web ainsi que sur QUB qui diffuseront de minute en minute les résultats dans les différentes villes du Québec.

Pour ne rien manquer, branchez-vous à nos plateformes en soirée (et dans la nuit). Et, évidemment, ne ratez pas votre Journal papier de lundi matin qui sera presque entièrement consacré aux résultats de cette soirée électorale.

Cahier spécial

Dès aujourd’hui, nous publions un dossier vous présentant les luttes électorales dans une trentaine de villes du Québec et arrondissements montréalais, pour vous aider à faire votre choix.

Vous pouvez également consulter les entrevues éditoriales que nous ont accordées les trois principaux prétendants à la mairie de la métropole du Québec, Valérie Plante, Denis Coderre et Balarama Holness.

Bonnes élections

Dany Doucet

Rédacteur en chef

Le Journal de Montréal