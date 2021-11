Tous les projecteurs sur Klô Pelgag

Le troisième album de Klô Pelgag, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, risque de marquer son époque. Nommé rien de moins que 16 fois aux trois galas de l’ADISQ – 11 Félix lui ont d’ailleurs été remis lors des deux premiers galas plus tôt cette semaine –, l’ambitieux projet musical de l’auteure-compositrice lui ouvre bien des portes ici et en Europe. Le Journal s’est entretenu avec la musicienne qui pourrait vivre une autre soirée glorieuse demain.

Étant donné que l’ADISQ ne fait pas de recensement officiel, on ne peut prétendre hors de tout doute que les 16 nominations de Klô Pelgag et son équipe constituent un record absolu cette année. Mais un travail de recherche mené par Le Journal, parmi les nommés du gala des 35 dernières années, place bel et bien la musicienne en tête.

Tout juste derrière, en calculant les catégories artistiques et industrielles, on retrouve les projets de Pierre Lapointe (2005) et Daniel Boucher (2000), qui avaient chacun reçu 13 nominations, pour le premier album de leur carrière. Daniel Bélanger, en 2002 pour Rêver mieux, et Ariane Moffatt, en 2003 pour Aquanaute, suivent avec respectivement 12 et 11 mentions.

Très humble, Klô Pelgag est loin de prendre la grosse tête avec ces distinctions.

« Je me sens chanceuse et privilégiée d’avoir la chance que mon album ait toute cette reconnaissance-là et soit remarqué », dit-elle d’abord.

« Ce qui m’effraie dans ce contexte-là [d’un gala], c’est que tu es sur-exposée, ajoute-t-elle plus loin. Tout le monde a son avis. On dirait qu’il y a toujours des scandales chaque année. »

Messmer et le glamour

Photo courtoisie, Jocelyn Michel, byconsulat.com

Dans le cas de Klô Pelgag, sa plus grosse « controverse » au Gala de l’ADISQ est probablement celle de ses remerciements en 2014. Lauréate du Félix de la révélation de l’année, elle avait remercié... Messmer. Rien de plus. Mais à l’époque, cela avait fait réagir.

« Ouais, ce n’était pas si gros finalement [comme scandale]. Haha ! Les gens n’avaient rien vu encore. Ils étaient choqués pour rien. »

De son propre aveu, Klô Pelgag n’est pas de celles qui apprécient naturellement les soirées glamour. Elle ira au gala demain soir parce qu’elle est nommée, bien sûr, mais aussi parce qu’elle offrira une prestation avec ses musiciens.

« Je suis vraiment contente, dit-elle. Ça me donne une raison de plus d’y aller. Sinon, je trouve que c’est un contexte habituellement stressant. Ce n’est pas là où je me sens la plus à l’aise. »

La culture du vide

Arrivée comme un petit ovni dans le paysage musical québécois en 2013, avec L’alchimie des monstres, Klô Pelgag a vécu la consécration cinq ans plus tard en étant sacrée interprète féminine de l’année. Dès lors, les projecteurs ne l’ont plus lâchée. Pour une artiste qui peut parfois sembler timide – du moins en entrevue –, quel rapport entretient-elle avec la célébrité ?

« Le vedettariat ne m’intéresse pas beaucoup, répond-elle d’emblée. Je n’irai pas faire des quiz, disons ! Je ne veux pas participer à l’impertinence, à la culture du vide. »

« Ça m’impressionne, les gens qui aiment être connus ou reconnus et qui sont à l’aise avec ça. Moi, je trouve que c’est une grande chance de faire de la musique [au lieu d’être comédienne ou animatrice]. Je ne suis pas toujours à la télé. Pour moi, ce serait vraiment difficile à vivre. J’aime ça passer inaperçue. Ou du moins, avoir l’impression de passer inaperçue ! »

Comment réagit-elle quand quelqu’un la reconnaît à l’épicerie ? « Quand ça arrive et que les gens me demandent si je suis Klô Pelgag, je réponds : non, c’est qui, ça ? [rires] »

Photo courtoisie, Jocelyn Michel, byconsulat.com

Une question de contexte

Quand on lui demande pourquoi elle est plutôt réservée en entrevue, alors qu’elle « explose » sur scène, Klô Pelgag répond qu’il s’agit d’une question de contexte.

« Je ne suis pas timide avec mes amis dans la vraie vie. Je ne suis pas du tout effacée quand je fais de la musique. Je prends les commandes et ça se passe. Mais dans des contextes où je ne suis pas à l’aise, je ne vais pas nécessairement me mettre de l’avant. »

« Je pense que j’ai toujours été un hybride entre les deux [timide et bruyante], poursuit-elle. Même enfant, j’étais vraiment énervée ! Je dérangeais la classe. J’avais mon pupitre dans le corridor parce que j’étais gossante ! J’aimais faire rire les autres. Mais d’un autre côté, si j’avais un cours de solfège, je n’aimais pas ça [et me refermais]. On est complexe dans la vie ! »

Enfin la tournée

Il y a quelques jours, presque un an et demi après la sortie de son album Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Klô Pelgag a enfin pu donner le coup d’envoi à sa nouvelle tournée. Dans les prochains mois, l’auteure-compositrice parcourra le Québec en plus de retourner en Europe. « La dernière fois que je suis allée en France, c’était en 2019. On dirait que c’est une autre vie pour moi », dit-elle.

Klô Pelgag aura visiblement une année 2022 plus occupée que les deux années précédentes. À son calendrier, on compte des dizaines de dates au Québec, mais aussi des séjours outremer, dont un premier passage à Londres.

« Je suis toujours bien excitée d’aller dans un nouveau pays et que la raison soit un show, dit-elle. C’est comme le meilleur prétexte, je trouve. J’ai hâte de voir comment ça va se passer. »

Cet été, Klô Pelgag a tout de même pu jouer une dizaine de fois dans différents festivals. Avant de lancer sa tournée, à la fin octobre, elle n’était pas montée sur scène depuis les Francos, le 9 septembre dernier.

« Normalement, je suis habituée à un rythme vraiment plus soutenu de tournée, dit-elle. Là, j’ai l’impression que ça part pour vrai. »

Mère d’une fillette qui aura bientôt deux ans, Klô Pelgag essaiera aussi pour la première fois la tournée en petite famille.

« C’est sûr que ça impose un autre rythme, dit-elle. On va voir pour la suite. Ce sera comme un test. Ce sera la première fois qu’elle prendra l’avion pour aller en Europe. Il y aura plus de route. »

Différentes ambitions

Klô Pelgag s’envolera pour le Vieux Continent dès la fin du mois afin d’aller y faire une semaine de promotion avant sa série de spectacles là-bas.

« Je devais aller faire de la promo en France en 2020 et tout avait été annulé avec la pandémie. Là, je vais aller parler de mon album qui a plus d’un an. Je ne sais pas trop ce que ça va donner ! »

Contrairement à d’autres artistes de sa génération, Klô Pelgag admet ne pas avoir de grandes ambitions internationales.

« J’ai beaucoup d’admiration pour du monde comme Cœur de pirate ou Hubert Lenoir, dit-elle. Ils ont ce genre de désir là. Ils ont des personnalités pour le faire. Je pense que je suis ambitieuse musicalement, mais pas nécessairement de briser les frontières. Si ça arrive, tant mieux. Mais je ne pense pas que c’est la chose principale chez moi. »

Photo courtoisie, Jocelyn Michel, byconsulat.com

Les suggestions de Klô

Le Journal a demandé à Klô Pelgag quelles œuvres artistiques elle suggérait aux lecteurs. Voici ses propositions.

Album

« Je n’ai pas encore eu la chance de l’écouter, car il vient juste de sortir. Mais je propose l’album de zouz [Vertiges]. C’est un groupe de Montréal. Ce sont des amis. J’aime vraiment ce qu’ils font en live. Ils avaient juste un EP (mini-album) avant. »

Séries

« J’ai regardé Love on the Spectrum [sur Netflix]. C’est une série documentaire qui démystifie le spectre de l’autisme. Ce sont des gens qui cherchent l’amour malgré leurs difficultés. J’ai adoré ça. »

« Sinon, j’ai aussi regardé Maid et j’ai vraiment aimé ça, particulièrement la mère du personnage principal [jouée par Andie McDowell]. »

Livre

« Comme tout le monde, j’ai lu Serge Bouchard après sa mort... J’ai vraiment aimé Les yeux tristes de mon camion. J’aurais voulu lire ça à l’école. Je trouve que c’est une façon de partager l’histoire qui est intéressante et nouvelle. »

Films

« J’ai hâte d’aller voir Les oiseaux ivres, qui représentera le Canada aux Oscars. Le sujet est vraiment intéressant et original. J’ai beaucoup aimé La déesse des mouches à feu. »

Arts visuels

« Je dirais @violetbakehouse [sur Instagram] parce que c’est de l’art de gâteau. »