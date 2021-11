Un geste simple, un choix important

Demain, c'est le moment de voter. Les élections municipales auront lieu partout, dans toutes les régions du Québec. C'est un moment fort de notre démocratie.

Au cours de la dernière année, nous avons fait plusieurs campagnes pour inciter les gens de tous les horizons à se porter candidates et candidats aux élections municipales. Aujourd’hui, nous continuons le travail et lançons un message aux Québécoises et aux Québécois afin de les inciter à aller voter en grand nombre. Voter, c’est l’occasion d’exprimer notre opinion, de faire un X à côté du nom de la personne qui représente le mieux nos valeurs, et ce, pour faire rayonner notre quartier, notre arrondissement, notre municipalité, notre MRC. C’est un geste simple. C'est un choix important.

Un impact dans la vie des citoyens

Pourquoi est-ce important? Car les décisions prises par les conseils municipaux ont un impact direct sur la qualité de vie de la population et sur nos communautés. L’expression « gouvernement de proximité » n’est pas anodine. Le municipal est en effet le palier de gouvernement le plus près des gens.

Qu’on pense à l’aménagement du territoire, aux espaces verts, au soutien aux entrepreneurs, à la relance économique, à l’achat local, à l’organisation de notre vie communautaire ou encore à l’accueil des nouveaux arrivants, ce sont tous des enjeux pour lesquels les municipalités jouent un rôle déterminant.

Et les responsabilités du monde municipal ne s’arrêtent pas là. Au fil du temps, elles n’ont cessé de s’accroître. Les grands débats de société actuels se déroulent également au palier local, comme le recrutement de la main-d’œuvre, la lutte contre les changements climatiques ou encore le maintien d’infrastructures de qualité. Les municipalités sont des actrices contribuant directement aux solutions, d’où l’importance de choisir judicieusement nos décideurs.

Allez voter!

Le vote, c’est également un gage de représentativité. Nos gouvernements se doivent d’être représentatifs de la population et de sa mixité. Que nous soyons jeunes, plus âgés ou issus d’une minorité, nous voulons toutes et tous des municipalités à notre image, auxquelles nous pouvons nous identifier pour développer un fort sentiment d’appartenance, un fort sentiment de fierté.

Il est important de réfléchir à ce que nous souhaitons pour le futur, aux enjeux que nous considérons comme prioritaires et aux projets que nous voulons voir naître dans nos municipalités. Le vote nous donne le pouvoir de choisir la candidate ou le candidat dont la vision nous interpelle et est en accord avec nos aspirations.

Ainsi, nous unissons nos voix pour que les citoyennes et les citoyens des municipalités de partout au Québec se présentent aux urnes. Nous avons la chance de vivre dans un système démocratique, qui nous donne l’opportunité de choisir nos représentantes et représentants. Saisissons cette chance et exerçons notre droit de vote en grand nombre.

On vous attend donc demain, dans tous les bureaux de vote.

C’est le moment d’aller voter.

Andrée Laforest, Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

Daniel Côté, Président de l’UMQ et maire de Gaspé

Jacques Demers, Président de la FQM et maire de Sainte-Catherine-de-Hatley