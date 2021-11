CF Montréal: au moins, il reste Toronto

Tout n’est pas perdu pour le CF Montréal même s’il a été écarté des séries éliminatoires.

• À lire aussi: CF Montréal: saison terminée

• À lire aussi: CF Montréal: difficile à accepter

• À lire aussi: Les Red Bulls obtiennent la dernière place dans l’Est

L’équipe doit encore disputer la finale du Championnat canadien contre le Toronto FC, un match qui devrait être disputé d’ici la fin du mois.

« On a une finale, le groupe mérite de gagner cette finale-là par rapport à tout ce qu’ils ont fait », a soutenu Wilfried Nancy qui entend donner une pause à ses joueurs le temps qu’ils digèrent l’élimination.

Mathieu Choinière espère de son côté que cette finale permettra à l’équipe de couronner sa saison par une fin positive.

« C’est un objectif très important. Au moins, la saison ne se finit pas sur une note négative, il nous reste encore ce championnat à jouer. Ça serait bien de pouvoir remporter le championnat ici. »

Négligé

Lors de son long point de presse d’après-match, Wilfried Nancy a souvent parlé avec émotion et il est revenu sur le fait que personne ne croyait en son équipe en début de saison.

« Tout le monde a dit que Montréal serait dernier, mais ils ne me connaissaient pas en tant que coach et ne connaissaient pas les nouveaux joueurs non plus », a-t-il fait remarquer.

« Quand j’ai hérité du groupe, j’ai vu qu’on avait un beau potentiel. Olivier [Renard] a fait un bon travail pour trouver des jeunes et de mon côté, je devais le faire éclore sur le terrain. »

Et on se demande ce que cette équipe aurait pu faire si tous les matchs locaux avaient été joués au Stade Saputo. On se demande aussi de quoi aurai eu l’air l’équipe si Mason Toye n’avait pas raté les trois derniers mois.

Émotions

Wilfried Nancy semble être un homme relativement calme et cartésien dans la vie de tous les jours, mais il a reconnu qu’il a souvent été envahi par l’émotion cette année.

« Je fais ce métier-là pour avoir des émotions. Les résultats, c’est une conséquence de tout ce qui va se passer.

« Mon staff le sait, je peux avoir la chair de poule quand j’ai des émotions. Toute l’année, pendant certains moments ».

Et de l’émotion il y en avait partout dans le stade aujourd'hui avec une salle presque comble, une première cette saison.