Élections municipales: cafouillage à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Le dépouillement extrêmement lent des votes à Sainte-Marthe-sur-le-Lac a tellement exaspéré les candidats à la mairie, que deux aspirants ont quitté leur rassemblement pour venir voir ce qui se passait à l’Hôtel-de-Ville.

À 22h45, seulement 10 boîtes de scrutin sur 48 avaient été comptées, alors que la grande majorité des villes du Québec connaissaient le résultat de leur élection depuis plusieurs heures.

La mairesse sortante, Sonia Paulus, tire actuellement de l’arrière. C’est le conseiller municipal François Robillard qui mène la course.

Inquiets et impatients alors que les résultats sortaient à pas de tortue, deux des trois candidats se sont rendus directement sur les lieux du dépouillement. Autant pour Hubert Bastien que François Robillard, il s’agissait d’un autre exemple des problèmes qui plombent la municipalité ces dernières années.

Sur place, les scrutateurs n’étaient pas en mesure d’expliquer les délais.

« On attend et nous sommes la seule ville sans résultat [...] Quand je dis qu’il y a un problème de gestion à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ça va jusque-là », a lancé avec découragement M. Bastien.

Mairesse critiquée

En 2017, Sonia Paulus avait été reconduite à la mairie avec plus de 70 % des voix. Mais ce quatrième mandat aura été houleux, marqué par une inondation et une suspension imposée cet automne par la Commission municipale du Québec, pour un manquement à l’éthique.

La crue printanière record de 2019, qui a entrainé le bris d’une digue et inondée plus 6000 résidents, a laissé des cicatrices marquant ce scrutin. Une trentaine de poursuites de plusieurs millions de dollars ont été intentées contre la Ville pour sa gestion de la digue. Des problèmes de sols argileux, où les fondations s’affaissent, inquiètent aussi de nombreux propriétaires.

Pour reconquérir les électeurs, l’Équipe Paulus promettait un gel de l’impôt foncier et la construction d’un centre aquatique. Par contre, la Ville cherche toujours le financement pour ce projet de piscine, approuvé alors que la mairesse a cru à tort pouvoir utiliser les revenus de la taxe sur l’essence.

Ses adversaires étaient François Robillard, un conseiller municipal depuis 16 ans, et Hubert Bastien, un ex-consultant et directeur chez Canadien National. Les deux candidats ont fait de l’eau potable leur priorité dans ces élections.

Une meilleure protection de l’environnement et une administration plus efficace et transparente étaient aussi au cœur de leur plateforme respective.

