[EN DIRECT] Voici tous les détails sur les élections municipales dans la région de Québec

Après près de deux mois de campagne, les électeurs du Québec étaient appelés aux urnes aujourd'hui afin d'élire le maire ou la mairesse de leur municipalité, ainsi que les conseillers qui les représenteront à l'hôtel de ville.

Voici l'évolution de la soirée électorale dans les régions de Québec et de l'est du Québec.

20h | Les bureaux de scrutin pour les élections municipales ont fermé et le dépouillement des voix s’est amorcé dans des centaines de villes du Québec.

19h42 | Le maire sortant des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, est réélu.

19h10 | Le chef de Québec 21 et candidat à la mairie de Québec, Jean-François Gosselin, a entamé la soirée avec sa garde rapprochée et des membres de sa famille dans une suite de l’hôtel Normandin sur le boulevard Pierre-Bertrand.

Une nervosité était perceptible à cinquante minutes de la clôture des bureaux de vote. «Fébrile, c’est le bon mot. On a hâte de connaître les résultats. Aujourd’hui, on a eu une bonne journée. On sent que nos sympathisants sont allés voter. On a hâte de voir le résultat final» a dit le chef en entouré de ses filles Angélique et Océane et de sa conjointe Nathalie Quinton.

«Nous autres, on va s’organiser avec ce que la population va décider. C’est pas mal comme ça que je vois les choses depuis le début. Ce sont les citoyens qui décident», a terminé M. Gosselin.

