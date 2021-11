François Pérusse à Paris!

Notre chroniqueur Mathieu Bock-Côté séjourne actuellement en France, d’où il observe l’actualité française d’un œil québécois.

Je le jure, ce que je vous raconterai ici est vrai : c’était il y a quelques semaines, un ami journaliste, dans la mi-trentaine, organisait un souper un samedi soir. Nous étions cinq. Ils me disent qu’ils aiment beaucoup le Québec.

Je leur demande ce qu’ils en connaissent. Ils se mettent à me réciter les paroles d’une chanson de François Pérusse, Ma petite scandinave, avant de la faire jouer dans l’appartement !

Chansons

J’étais... étonné ! C’était avant d’entendre une autre invitée me dire à quel point elle aime Linda Lemay.

Autre scène, quelques jours plus tard. Je soupe chez un autre ami, où se trouve un député, qui commence à me réciter Lettre à ma descendance, de Mes Aïeux. « Chante, et le Québec ne mourra pas » ! Près de Versailles !

Notre hôte prend la suite en chantonnant L’Amérique pleure, des Cowboys fringants. Tous la connaissent.

Je leur demande s’ils comprennent toutes les paroles. Bien sûr que si !

Un autre souvenir revient à ma mémoire. C’était il y a deux ou trois ans, dans le sud de la France. J’étais conférencier à une université d’été où j’avais passé une semaine. Au moment de mon départ, tous les participants se sont rassemblés pour me chanter... Dégénérations, de Mes Aïeux !

Cela sans compter toutes les fois où des gens un peu plus âgés m’ont confié leur amour immodéré pour Gilles Vigneault, Félix Leclerc et Robert Charlebois.

Chaque fois, je me cache, mais j’ai les larmes aux yeux !

Ce qui parle aux Français, c’est le récit de notre résistance en Amérique. On nous prend, avec raison, pour une nation improbable, demeurée fidèle à sa culture dans un environnement qui aurait dû la dissoudre depuis longtemps. Et aujourd’hui, nous résistons au wokisme. J’aime quand on me plaint d’avoir Justin Trudeau comme premier ministre !

Sur le plan continental, nous sommes certainement des Nord-Américains. Qui passe quelque temps à Paris comprend ce que veut dire le confort d’une société où l’espace ne manque pas.

Mais culturellement, nous ne sommes pas des États-Uniens. C’est notre différence vitale, comme disait René Lévesque, qui interpelle. Et le discours du général de Gaulle, lancé du balcon de l’hôtel de ville de Montréal, habite encore, d’une étrange manière, les consciences.

Résistance

Je ne cache pas mon indépendantisme à Paris, et je me fais un devoir de rappeler à mes interlocuteurs dans la classe politique qu’un jour, nous aurons besoin de l’appui de la France, de sa reconnaissance.

Mais souvent, sans même que je dise un mot, on m’en parle ! Je ne compte plus le nombre de fois où dans un taxi, lorsqu’on détecte mon accent, on m’a lancé : « Vive le Québec libre ! »

Et qu’on ne me traite pas de Canadien ! Je suis Québécois, et le rappelle à ceux qui mélangeraient ces deux mots. Ils sont rares à faire cette confusion.

Résumons : contrairement à ce que disent certains, les Français ne nous regardent pas de haut. Ils nous voient comme des cousins, même des frères. Ce que nous sommes.

L’insécurité : un problème pas du tout imaginaire

La France offre une image contrastée. On la voit à la fois comme un pays magnifique et comme une société où se multiplient les faits divers les plus violents. Chacun – et je préciserais en disant chacune – intériorise parfaitement dans quel quartier ou quel train ne pas mettre les pieds s’il veut éviter les soucis. Les deux images sont vraies. Elles révèlent une société intimement fracturée. Un sentiment de révolte se fait sentir contre ce morcellement.

Quand les politiciens écrivent

Les hommes politiques français écrivent des livres pour consacrer leur légitimité intellectuelle, et cela, même lorsqu’ils ne sont plus en fonction. Récemment, Nicolas Sarkozy publiait un livre où se croisaient des réflexions sur le destin de notre civilisation et la place de la beauté et des œuvres d’art dans notre civilisation. François Hollande publie maintenant un ouvrage méditant sur l’avenir de la gauche. Les idées mènent-elles le monde ? À tout le moins, elles mènent la France.

La droite et la gauche en panne

La France est le pays à l’origine du clivage entre la gauche et la droite. Il structure la politique depuis au moins un siècle – certains le font remonter à la Révolution de 1789. Mais ce clivage est en crise. À l’horizon de la présidentielle d’avril 2022, la gauche est fracturée entre plusieurs candidatures, ce qui l’empêchera probablement d’être au deuxième tour. La droite, sur un autre registre, connaît une crise pareille. Nouvelle époque, nouveau clivage ?