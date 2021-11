Jean-François Gosselin ne sera plus chef de Québec 21

Jean-François Gosselin a fait un trait hier soir sur son ambition d’être maire de Québec après avoir fini troisième et perdu son pari de bloquer le projet de tramway.

• À lire aussi: Bruno Marchand élu maire de Québec

• À lire aussi: Jean Rousseau éjecté de l’hôtel de ville

• À lire aussi: Voici tous les détails sur les élections municipales dans la région de Québec

M. Gosselin est apparu la mine basse en fin de soirée à la brasserie La Cage de Lebourgneuf, où ses sympathisants étaient réunis. Il a annoncé sa démission de son poste de chef de Québec 21.

« Ça fait deux fois que je me présente à la mairie et que je perds. Je ne suis plus chef de Québec 21. Je ne me représenterai pas non plus à la mairie de Québec » a-t-il annoncé, sans chercher de faux-fuyant.

Il a l’intention de continuer à représenter les gens de Sainte-Thérèse-de-Lisieux à titre de conseiller municipal.

C’est donc dire que sa colistière Manouchka Blanchet, qui a remporté le district – avec plus de 550 voix d’avance sur l’ancienne conseillère Marie France Trudel – va lui céder sa place.

La fin du métro léger

Par le fait même, le rêve de doter Québec d’un métro léger s’est évanoui. Jean-François Gosselin n’a pas voulu aborder la question en mêlée de presse.

Photo Dominique Lelièvre

« On avait la meilleure équipe, on avait le meilleur programme, on avait le meilleur projet aussi, mais les citoyens en ont décidé autrement, il faut respecter ça », a dit M. Gosselin à ses partisans dans un bref discours d’à peine trois minutes.

Tout indique que Québec 21 a perdu son statut d’opposition principale à l’hôtel de ville, mais obtient néanmoins un siège de plus, pour un total de quatre à la table du conseil

Très tôt dans la soirée, celui qui se qualifiait de « maire en attente » a plutôt bataillé pour la deuxième position avec Bruno Marchand.

L’écart est ensuite devenu insurmontable pour lui. M. Gosselin est arrivé troisième à la mairie avec 24,6 % des suffrages au moment d’écrire ces lignes.

Stevens Mélançon a résisté dans Chute-Montmorency–Seigneurial, avec 2000 votes de plus que son plus proche rival. Le conseiller sortant Patrick Paquet a toutefois échoué à se faire réélire dans Neufchâtel-Lebourgneuf.

Du sang neuf

Québec 21 a d’autre part effectué deux percées en dehors de son fief de Beauport. Bianca Dussault semblait en bonne voix de l’emporter avec une avance de 989 votes dans Val-Bélair.

L’ancien député libéral Éric Ralph Mercier a de son côté remporté le district des Monts.

Stevens Mélançon a de son côté reconnu que la victoire avait pour lui un goût amer. Il y aura un post mortem, a-t-il signalé.

« On va revenir très fort, on va être au conseil de ville, beaucoup de dossiers nous attendent, beaucoup de travail », a-t-il affirmé.