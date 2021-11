Radiohead: Kid A et Amnesiac réunis sur un coffret

Trois ans après le grandiose OK Computer, Radiohead effectuait un virage important, au tournant du 20e siècle, avec les albums Kid A et Amnesiac. Deux opus aujourd’hui réunis dans un coffret où l’on retrouve, aussi des chansons inédites.

Le 2 octobre 2000, les amateurs de musique qui avait été séduits par les Paranoid Android, Karma Police, No Surprises et Lucky tombent en bas de leur chaise en découvrant Kid A.

Le groupe va dans toutes sortes de directions explorant la musique électronique et ambiante, le krautrock, le jazz et la musique contemporaine. Les sonorités de guitare ont été remplacées par des synthétiseurs, des ondes Martenot, des bidules électroniques, des cuivres et des cordes.

Les fans ne sont pas trop déstabi-lisés par les sonorités de Everything in Its Right Place, qui ouvre l’album, mais le choc s’installe avec les titres Kid A, The National Anthem, Idioteque et Morning Bell.

Édition limitée

Sept mois plus tard, la formation britannique persiste et signe avec les Packt Like Sardines In a Crushd Tin Box, Pyramid Song, Pulk/Pull Revolving Doors et, Dollars and Cents que l’on retrouve sur Amnesiac. Pas question pour les Thom Yorke, les frères Colin et Jonny Greenwood, Ed O’Brien et Phil Selway de retourner en arrière.

Le coffret Kid A Mnesia, lancé le 5 novembre, se déploie sous la forme de trois CD.

On retrouve les albums Kid A et Amnesiac et un troisième CD, Kid Amnesiae, sur lequel on retrouve 12 pièces, soit du matériel inédit, des faces B de simples et des versions alternatives provenant de séances d’enregistrement qui se sont déroulées à Paris, Copenhague, Gloucester et Oxford, au Royaume-Uni.

Kid A Mnesia est aussi offert dans une édition limitée, Kid Amnesiette, répartie sur deux cassettes quatre pistes.

À l’époque, Radiohead avait envi-sagé de lancer un album double qui aurait réuni les titres de Kid A et Amnesiac. Le menu était copieux et a mené aux lancements de ces deux opus à l’intérieur de sept mois.

Le coffret Kid A Mnesia est en vente en format vinyle, CD, cassette et numérique.

