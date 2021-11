La «gouvernementite» systémique

Racisme systémique, âgisme systémique...

Vous savez de quelle maladie systémique souffre le Québec ?

La « gouvernementite » !

Un nouveau problème social vient d’apparaître ?

Le gouvernement va s’en occuper !

Il va mettre sur pied une belle patente à gosses bien luisante, avec des fonctionnaires et des téléphones, et il va prendre le problème à bras le corps !

ON VA LEUR ENVOYER DES CLOWNS !

Regardez les personnes âgées...

Dans l’émouvante chronique qu’elle signait mercredi, Emmanuelle Latraverse écrivait que « plusieurs médecins québécois ont constaté que le sentiment de solitude et d’abandon de certains patients, emmurés dans leur résidence pendant la pandémie, a contribué à leur désir d’obtenir l’aide médicale à mourir ».

Ce n’est pas la COVID qui a tué ces personnes. Ce n’est pas l’Alzheimer.

C’est la solitude.

Combien d’enfants appellent leurs vieux parents chaque jour ? Combien vont les visiter ?

Bah, pas besoin, ils ont des récréologues dans les RPA !

N’oublie pas, Ginette, à 14 h, on chante Agadou dans la salle commune !

On a même pensé, un jour, à leur envoyer des clowns et à leur donner des toutous en forme de phoque pour les désennuyer.

Comme le chante Michel Sardou dans sa magnifique chanson La vieille, sur une dame âgée qui s’ennuie de ses enfants :

« Y a ceux qui viendraient bien des fois mais qui n’ont pas d’auto pour ça / Ceux qui ont pas le temps, qui habitent pas là / Puis y a les autres qui n’y pensent pas... »

ON EST TROP OCCUPÉ !

Et les enfants ?

Qui va élever nos enfants, leur apprendre les bonnes manières, le sens des responsabilités, le respect ?

Qui va leur parler d’intimidation et de sexualité ?

Mais le gouvernement, voyons !

Ils vont créer un nouveau cours juste pour ça !

Parce que nous, les parents, vous comprenez, on n’a pas le temps !

(En passant, savez-vous combien d’heures les Québécois consacrent à l’écoute de la télé traditionnelle chaque semaine selon le Centre d’études sur les médias de L’Université Laval ?

Trente et une heures. Soit quatre heures et demie par jour.

Sans compter les autres plateformes comme Netflix et illico, et les vidéos de chats sur Facebook. Alors, pour le manque de temps...)

L’ÉTAT EST LÀ !

Après ça, on se demande pourquoi l’État est hypertrophié et pourquoi un travailleur québécois sur quatre bosse pour le gouvernement !

Moman est là, chantait le regretté Sylvain Lelièvre.

« Apporte-moi don’ une bière / Viens don’ voir mes devoirs

Oublie don’ pas de r’coudre / Les boutons d’mon manteau

Pourrais-tu faire les comptes/ Pis mon rapport d’impôt

Ben sûr, moman est là. »

Au Québec, moman, c’est l’État.

Dès qu’il y a un problème, on prend le téléphone et on appelle moman.

Avant, quand tu ne filais pas, tu prenais une soupe Lipton, un Ginger Ale, et tu dormais.

Aujourd’hui, tu vas à l’urgence.

Pas étonnant que le système craque de partout.

On demande à l’État de remplir le vide créé par notre retrait volontaire de la vie sociale.

Avant, il y avait des citoyens, des voisins, des paroissiens, des frères, des sœurs, des mononcles, des matantes...

Des bottes dans le bain et des manteaux de fourrure sur le lit.

Aujourd’hui, il y a des consommateurs.

Métro, boulot, médias sociaux.

Et le samedi, Costco.