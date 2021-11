La situation épidémiologique s'améliore en Floride, mais la prudence est de mise

C’est à minuit dimanche soir que la frontière américaine va rouvrir, et plusieurs snowbirds trépignent d’impatience. Si les cas de COVID s'accumulent aux États-Unis, la situation s'améliore dans le sud-est, où se trouvent les états de la Floride, du Texas et de la Georgie.

Les Québécois qui veulent traverser la frontière devront être vaccinés avec leurs deux doses, et peut-être même leur troisième.

«Si vous faites partie de la population à risque qui a besoin d’une troisième dose, vérifiez avec vos autorités de santé publique si c’est nécessaire et si le temps est venu», préconise Dr Julien Cavanagh, assistant professeur de neurologie à l'Hôpital universitaire Emory.

Dr Cavanagh recommande aussi de regarder sur les sites du gouvernement américain la circulation virale dans la région dans laquelle vous prévoyez vous déplacer.

«S’il y a moins de circulation virale, c’est sans doute correct d’être en visite», dit-il.

La prudence est de mise, renchérit Johanne Blain, directrice pour le Québec et la francophonie, Association canadienne des snowbirds, qui rappelle que les mesures sanitaires doivent toujours s’appliquer.

Elle souligne qu'il faut toujours porter le masque quand on est en public, se laver les mains souvent, traîner un gel antibactérien avec soi et éviter les rassemblements.

Le docteur rappelle qu'il faut être particulièrement prudent en Floride parce que le gouverneur de l'état, Ron Desantis, a refusé d’instituer un passeport vaccinal et n’impose pas le port du masque dans les écoles et autres lieux publics.

«Le masque est très important pour contrôler l’épidémie, mais malheureusement il n’est pas assez porté en Floride», note Dr Cavanagh. «Donc venez nous voir dans le sud des États-Unis, mais gardez vos distances, portez votre masque et faites attention, regardez où le virus circule.»

Pour être paré à toute éventualité face au virus, Mme Blain rappelle qu'il faut avoir une assurance, surtout que les coûts de soins de santé aux États-Unis peuvent être faramineux.

«C’est très important d’être assuré pour les conséquences de la COVID, on ne veut pas l’attraper mais même si on est doublement vacciné, on pourrait l’attraper, donc si on se retrouve dans de mauvais draps et qu’on doit aller à l’hôpital, il faut que la couverture soit complète», dit-elle.

