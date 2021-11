LNH: une première victoire libératrice pour Tourigny

Les Coyotes de l’Arizona ont finalement mis fin à leur calvaire en gagnant leur premier match de la campagne 2021-2022, à leur 12e affrontement, samedi contre le Kraken de Seattle. Ce gain est aussi le premier du Québécois André Tourigny en tant qu’entraîneur-chef dans la Ligue nationale.

«Ma première pensée a été pour les joueurs, de dire Tourigny. Ça devient dur mentalement. En tant qu’entraîneur, ça fait mal de voir qu’ils ne sont pas récompensés pour leurs efforts. Ça fait du bien d’obtenir cette victoire.»

Tourigny et ses hommes ont toutefois trimé dur, puisqu’ils tiraient de l’arrière 2 à 0 après seulement 59 secondes de jeu, puis 3 à 1 au terme du premier vingt.

Travis Boyd a réduit l’écart à l’engagement suivant, mais c’est au dernier tiers que tout s’est joué, alors que les favoris de la foule ont inscrit trois des quatre filets de l’engagement, dont celui de la victoire, 65 secondes avant la fin du temps régulier et 13 secondes à peine après la réussite du défenseur du Kraken Mark Giordano, qui égalisait temporairement le pointage.

«Les gars sont restés dans le match, même en retard 3 à 1 en première période, a ajouté l’homme de 47 ans. C’était loin d’être une promenade dans le parc, alors de voir les joueurs croire en eux, se faire confiance, c’est énorme.

«Nous sommes fiers de la façon dont nous avons rebondi. Nous avons offert un effort sur 60 minutes. Nous n’avons pas été parfaits, nous ne serons jamais parfaits, mais nous sommes restés concentrés. Nous avons cru en nous et nous savions ce que nous devions faire, et on a trouvé un moyen de le faire.»

Tourigny a accepté un contrat de trois saisons des Coyotes en juillet, lui qui avait passé la majorité de sa carrière avec les Huskies de Rouyn-Noranda (11 saisons), mais qui a aussi occupé ces fonctions avec les Mooseheads de Halifal et les 67’s d’Ottawa, dans la Ligue de l’Ontario, en plus de faire partie du groupe d’entraîneurs lors de quatre éditions des Championnats du monde de hockey junior.

Il aura la chance d’obtenir le deuxième gain de sa carrière mercredi, alors que le Wild du Minnesota sera en visite en Arizona.

