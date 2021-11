Mesures sanitaires: le passeport, pas au menu partout

Pendant que certains restaurants se font un devoir de respecter à la lettre les consignes sanitaires édictées par le gouvernement, d’autres ne s’en soucient guère, comme ont pu le constater Le Journal et l’Agence QMI au cours des dernières semaines.

• À lire aussi: Mesures sanitaires: des mesures qui ont du mal à se faire respecter

C’est ce qui ressort de plusieurs visites incognito effectuées par ces reporters un peu partout au Québec.

Celles-ci se sont essentiellement déroulées dans des restaurants ou établissements abordables, populaires, ou familiaux, choisis au hasard.

Ce reportage a été réalisé afin de vérifier si nos lecteurs avaient raison de dénoncer le laxisme de certains tenanciers par rapport à d’autres, plus rigoureux.

Pourtant...

Les règles sanitaires de la Santé publique du Québec stipulent que les restaurateurs ne peuvent accueillir que les clients possédant un passeport vaccinal.

Chaque client doit aussi présenter un document officiel avec photo, pour confirmer son identité. Bien que des restaurateurs omettent carrément de demander le passeport, c’est plus souvent la deuxième étape qui n’est pas respectée, a-t-on pu constater.

Le personnel doit porter un masque en tout temps. Les clients aussi, lorsqu’ils circulent dans l’établissement, mais ils peuvent le retirer une fois attablés.

Les tables devraient se trouver à deux mètres l’une de l’autre (ou être séparées par une cloison), règle qui est passée à un mètre lundi dernier. Un maximum de 10 clients peut se trouver à une même table, ou trois bulles familiales.

Ces dernières mesures sont appliquées assez assidûment, selon nos observations.

Jusqu’au 15 novembre, le nom de chaque client doit être inscrit dans un registre afin que la Santé publique puisse retrouver ceux qui auraient pu avoir été en contact avec une personne infectée par la COVID-19. Cette mesure est peu appliquée, a-t-on pu remarquer.

La police intervient

Ce sont les policiers qui ont la responsabilité de faire appliquer ces consignes sanitaires. En général, ceux-ci répondent aux plaintes, dans les restaurants comme dans les bars et autres établissements, devant vérifier le passeport vaccinal.

Sur 1552 établissements visités par la Sûreté du Québec (SQ) du 27 septembre au 31 octobre, 74 rapports d’infractions généraux ont été rédigés. Les amendes peuvent s’élever jusqu’à 1550 $ (incluant les frais), mais la SQ demande dans un premier temps aux responsables de se conformer.

« Jusqu’ici, la vaste majorité des commerçants et organisateurs d’événements se conforme aux différents décrets », estime la police de Montréal (SPVM).

Du 4 au 31 octobre, 90 rapports d’infraction généraux ont été produits par le SPVM et « plus de 2000 visites ont été effectuées dans des lieux ou activités visés par le passeport vaccinal. »

À Québec, sur 400 visites policières, à peine cinq rapports d’infraction ont été rédigés.

Un fardeau

L’Association Restauration Québec estime que la pénurie de main-d’œuvre peut expliquer le manque de rigueur dans l’application des mesures.

« Ça demeure un fardeau pour les exploitants, explique le directeur, Affaires publiques et gouvernementales, Martin Vézina. Si ça nous permet d’avoir des assouplissements [...], et qu’il faut le garder dans les prochains mois, on est prêt à faire cet échange-là. »

« En retirant le registre obligatoire le 15 novembre, peut-être que le taux de conformité va être plus élevé au niveau du passeport parce que ça va être beaucoup plus simple », croit M. Vézina.

D’autres commerces font preuve de laxisme

Des exemples de laisser-aller n’ont pas été observés uniquement dans les restos.

Un journaliste résume ainsi son arrivée dans un grand cinéma de Montréal :

« Je me présente pour la projection de dimanche après-midi de James Bond : Mourir peut attendre, avec mes garçons de 9 et 13 ans. Je paie au guichet en demandant :

– Est-ce que vous voulez voir nos passeports vaccinaux ?

– Non, c’est à l’intérieur que vous devez le faire, répond la guichetière.

« Je franchis la porte d’entrée et quelqu’un est là qui déchire les billets et nous indique où se trouve notre salle. De nouveau, je demande si je dois montrer ma preuve. Le type lève les épaules, l’air de dire : “pas au courant” ».

Salles de spectacle aussi

Des carences sont observées dans une salle de concert prestigieuse de Montréal, comme en témoigne un journaliste :

« Je me présente au guichet à 19 h et on m’indique qu’il faut aller dans une salle attenante pour présenter mon passeport vaccinal et ma preuve d’identité. Je m’exécute. Je trouve bizarre de devoir retourner dans le couloir [public] pour repasser au guichet, mais on me dit que les gardiens sont là pour contrôler, de façon à éviter que des gens entrent directement sans respecter la procédure.

« Mon accompagnatrice arrive un peu juste [vers 19 h 20] en disant qu’elle n’a pas son téléphone cellulaire avec elle [donc pas de preuve vaccinale]. C’est embêtant car son accès à la salle de concert est compromis. Je lui dis de se présenter directement au guichet sans passer par le contrôle du passeport sanitaire. Elle suit mon conseil et entre sans problème... »

À voir aussi...