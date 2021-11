Quand un testament provoque un schisme dans une famille

Je vis présentement une situation épouvantable avec tout le reste de ma famille qui ne semble pas comprendre le malaise et la peine qui m’habitent. Nous sommes trois enfants et je suis la plus jeune, avec une assez grande différence d’âge avec les deux plus vieux. Ma sœur aînée et mon frère n’ont pas fait de grandes études parce que mes parents n’avaient pas beaucoup d’argent à l’époque de leur scolarité, alors qu’ils ont pu me payer des études supérieures à moi, vu que leur situation financière était devenue meilleure. Mais qui dit études supérieures, ne dit pas nécessairement gros salaire au bout. Et je m’explique.

Notre père est décédé il y a dix ans en laissant à notre mère de quoi bien vivre le reste de ses jours. Mon frère, qui venait de se séparer à l’époque, est allé habiter avec elle et a pu profiter d’un loyer pas cher jusqu’à son décès survenu il y a un an. C’est à la lecture du testament de notre mère que nos liens familiaux se sont disloqués. Mon frère héritait de la maison familiale qu’il habitait toujours. Ma sœur aînée a eu droit à l’argent qu’il restait encore à notre mère, soit environ un peu plus de cent mille dollars.

Qu’est-ce qu’il restait pour moi ? Je vous laisse deviner. Juste quelques meubles pour lesquels j’avais exprimé une affection particulière lors de mes visites chez ma mère en région. Elle prenait d’ailleurs la peine d’expliquer ses raisons de procéder ainsi dans son testament « L..... comprendra que son père et moi lui avons donné son héritage de notre vivant, alors que son frère et sa sœur n’ont rien eu. »

Et voilà comment je me retrouve avec zéro héritage et que je le prends très mal. D’autant plus mal, que mon frère et ma sœur ne veulent rien partager de ce qu’ils ont reçu. Selon eux, ce n’est qu’un juste retour des choses. J’ai donc décidé de couper les liens devant une telle injustice. Je devrais même dire une double injustice, puisqu’eux-mêmes ne veulent pas comprendre que c’est aujourd’hui que j’aurais besoin de cet argent.

L.... frustrée

Je vous rappelle qu’un testateur a tous les droits sur son testament. Il donne ce qu’il veut à qui il veut. Je vous signale aussi, puisque c’est vous qui me le dites dans votre récit, que votre frère et votre sœur n’ont pas pu bénéficier, comme vous, des largesses parentales au moment de planifier leur avenir. Est-ce que cela n’a pas un prix, même quelques décennies plus tard ?

Je pense que votre mère a fait ses calculs et que le partage qu’elle a fait devait lui sembler raisonnable. Donnez-lui au moins le bénéfice du doute. Croyez-vous que ça vaille le coup de briser ce qui vous reste de liens familiaux pour une question d’argent ?