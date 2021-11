Québec solidaire demande l’interdiction des hausses de loyer en 2022

Pour lutter contre la crise du logement, Québec Solidaire a déposé la semaine dernière un projet de loi afin de suspendre toutes les hausses de loyer résidentiel pour l'année 2022-2023.

• À lire aussi: Mesures sanitaires: des mesures qui ont du mal à se faire respecter

«L'an dernier, nous avons vu les taux d'augmentation de loyer les plus élevés en 20 ans à travers tout le Québec. Les avis d'augmentation de loyer vont commencer à rentrer d'ici quelques semaines, c'est le temps d'agir et de freiner l'explosion déraisonnable des prix des logements en décrétant un gel de loyer pour la prochaine année», a indiqué par communiqué le député de Laurier-Dorion et responsable pour Québec solidaire en matière de logement, Andrés Fontecilla.

Le projet de loi 390 permettrait au gouvernement du Québec de suspendre temporairement le droit d'augmenter le loyer d'un bail de logement, pour un an à partir de juin 2022. Toute demande d'augmentation visant la période entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023, présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est annulée.

«La ministre Laforest doit profiter de ce gel temporaire des loyers pour instaurer un véritable mécanisme de contrôle des loyers, mais aussi pour encadrer strictement les reprises de logement et les rénovictions, qui sont trop souvent des excuses déguisées pour augmenter de façon abusive les prix des loyers», a ajouté M. Fontecilla.