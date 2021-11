Réélection du parti au pouvoir à Blainville

Répétant le même scénario qu'aux dernières élections de 2017 et de 2013, la population de Blainville a choisi d'élire toute l'équipe du parti Vrai Blainville, avec cette fois Liza Poulin à sa tête.

Le parti Mouvement Blainville, représenté par Florent Gravel qui se présentait pour une quatrième fois au poste de maire, a encore mordu la poussière avec aucun conseiller élu. Une situation qui s'est répétée lors des élections de 2013 et 2017.

Liza Poulin, conseillère municipale depuis 12 ans dans le district Fontainebleau, prend le relais du maire sortant Richard Perreault. Elle était confiante de l'emporter. «Ce qui se dégageait des témoignages des citoyens lors de notre porte-à-porte, c'était beaucoup de confiance et de satisfaction envers notre travail», a t-elle témoigné.

La nouvelle mairesse s'engage à tenir compte des attentes de ses concitoyens dans son nouveau mandat. Le thème de l'environnement lui tient particulièrement à coeur. Elle compte d'ailleurs mettre en place un processus de consultation citoyenne sur le sujet.

«C'est un enjeu qui revenait très souvent lors de notre porte-à-porte, de la part de citoyens de toutes les générations. Au municipal, on se doit d'avoir un bon leadership à ce sujet, vu les pouvoirs qu'on a. Les gens sont aussi préoccupés par l'engorgement routier, et on va y voir. On va se pencher sur la mise en valeur de nos milieux naturels, et sur le transport collectif, qui doit être plus efficace pour être plus utilisé. Il y a 70 km de pistes cyclables, à Blainville. Il faut continuer à les boucler pour favoriser le transport actif», a dit Liza Poulin en entrevue.

Les huit conseillers sortants du parti Vrai Blainville, Stéphane Dufour, Serge Paquette, Jean-Francois Pinard, Nicole Ruel, Patrick Marineau, Stéphane Bertrand, Michèle Murray et Marie-Claude Collin ont été réélus, tous avec plus de 70 % des voix. Occupant quatre postes vacants, dont celui de Liza Poulin qui passe à la mairie, ainsi que deux postes de conseillers reliés à deux districts nouvellement créés, les nouveaux visages de David Malenfant, Francis Allaire, Marie-Claude Perron et Philippe Magnenat viennent compléter l'équipe de Vrai Blainville.

