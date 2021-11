Révolution: Croire en ses capacités

Surnommés les Tom et Jerry de Révolution par les Twins, Yannick et Éliana ont été opposés au trio le plus redoutable de la saison, lors de la dernière des face-à-face, dimanche soir. Loin d’être déstabilisé, le duo a plutôt gardé la tête froide et poussé la machine au maximum.

Yannick et Éliana étaient conscients que Cindy, Rahmane et Yoher sont des danseurs de très haut calibre, mais s’ils ont été mis en compétition, c’est qu’ils avaient aussi le talent pour se mesurer à eux. «On a été surpris, a avoué Yannick. Sur le coup, on a peut-être un peu sous-estimé notre propre calibre. Mais on a vite compris que si on était contre eux, c’est qu’on avait des chances de les battre. Ça nous a surtout encouragés à donner le meilleur de nous.»

Éliana confie que l’image de leurs adversaires a habité toutes leurs répétitions en vue de ce face-à-face. «On sait qu’ils vont toujours prendre des risques, qu’ils ne vont jamais rester dans leur zone de confort, c’est aussi quelque chose qu’on a essayé de faire. On a gardé ça en tête. On voulait s’inspirer de leur audace et aller dans la même direction.»

Intégrité

Il y a une chose sur laquelle ils ne voulaient pas déroger pour ce numéro, c’est leur essence. «Lors de la première ronde, un des Twins nous a dit de ne pas changer, on a pris cette remarque au mot, a indiqué la danseuse. Pour cette étape, on ne voulait pas aller contre notre nature. On est utilisé un peu dans l’arrogance, mais toujours avec une énergie joyeuse. On ne voulait pas aller dans quelque chose de plus dur, parce que ça ne nous ressemble pas.»

Ils ont donc choisi de rester dans une énergie connue et qui fait aussi du bien. «On voulait pousser et aller plus loin que ce qu’on avait montré aux auditions tout en incorporant l’énergie qui vient avec un face-à-face», a précisé Yannick.

Sauvetage

À la fin des performances, le duo était pleinement satisfait. «Les autres ont joué dans leur monde, et nous, on était dans le nôtre, a analysé le garçon du duo. L’un n’affectait pas l’autre. On fait des choses très différentes.»

Les votes ont penché du côté de Cindy, Rahmane et Yoher, mais ils ont été soulagés de voir que Jean-Marc Généreux a utilisé son bouton pour les sauver et les garder dans la compétition. «On avait déjà des idées pour les numéros suivants, on était contents de savoir qu’on allait pouvoir donner vie à ces idées, s’est félicité Yannick. On a pris le sauvetage comme un énorme compliment, car il y en avait seulement trois. On est très reconnaissants envers Jean-Marc, et on veut maintenant lui prouver qu’il a eu raison de le faire.»

Cindy, Rahmane et Yoher, 20, 25 et 30 ans, Montréal

Le trio a encore une fois surpassé toutes les attentes, même si elles étaient déjà très hautes. «C’était beaucoup de travail, car cette ronde est un peu particulière, a analysé Rahmane. Tu peux gagner ton face-à-face, et ne pas passer à l’épreuve révolution. Il fallait donc que le numéro soit super bon, et que la révolution soit aussi très bonne. On a vraiment misé sur le travail et sur la prise de risque. C’était un travail assez physique.» En prenant le thème du combat contre une bête mythique à trois têtes, les danseurs ont surtout voulu faire un face-à-face envers eux-mêmes. «N’importe qui allait être contre nous, on aurait fait la même chose, a précisé Yoher. On voulait tout donner dans l’expérimentation et la prise de risques.» Étonnement, c’est Yoher qui a eu l’idée du petit côté baveux en offrant du fromage dans une trappe à souris à leurs compétiteurs. «Il a un côté baveux caché, mais bien présent», a rigolé Rahmane.

Missy et Alexander, 46 et 30 ans, Montréal

Éliminés au ballottage, Missy et Alexander ont pu réintégrer la compétition, à la suite du désistement de Danny et Justine pour des raisons de grossesse. «On était un peu déprimés d’avoir été éliminés, on aurait bien aimé aller plus loin dans la compétition, a expliqué Missy. On était donc très contents qu’on nous offre cette chance.» Le couple avait déjà travaillé sur des idées de chorégraphies pour cette étape, ils ont donc pu se mettre au travail rapidement. «On a d’abord commencé par regarder les numéros de Jamal et Raphaëlle, parce qu’on ne les avait jamais vus danser auparavant. Ils sont très bons, même si c’est un style complètement différent de nous. On savait que ça allait être difficile à juger.» Leur prestation de tango argentin, accompagnée d’un jeu de jambes éblouissant, a été techniquement impressionnante, et leur moment révolution parfait.

Vincent et Bianca, 28 et 34 ans, Saint-Constant

Même si les deux couples s’apprécient énormément, Vincent et Bianca ont tout donné pour remporter leur face-à-face contre Marc et Sylvie. «C’est une étape de la compétition que j’ai beaucoup appréciée, a indiqué Bianca. On voulait offrir une samba différente en allant davantage dans la confrontation, avec un côté plus sauvage. C’était comme une bataille.» Le couple s’est surtout éloigné des standards du ballroom en dansant sans chaussures. «C’était la première fois qu’on dansait sans chaussures, a précisé la danseuse. Ça nous permettait aussi de pouvoir faire autre chose. On est souvent limité dans ce qu’on peut faire dans les portés avec des talons, ça nous a donc donné plus d’options et permis d’explorer d’autres mouvements, comme celui du moment révolution.» Leur moment révolution est d’ailleurs très étonnant pour des danseurs de samba. «Cette révolution est la première que nous avons trouvée, Bianca et moi, quand on a commencé à penser à revenir à Révolution, a révélé Vincent. Mais on s’est dit qu’on allait la garder pour le face-à-face parce que, pour l’épreuve révolution, on savait qu’il y avait un potentiel énorme avec ce mouvement.»

Les candidats en quart de finale:

Break City All Stars, 17 à 35 ans, Montréal

Cindy, Rahmane et Yoher, 20, 25 et 30 ans, Montréal

Justin Jackson, 30 ans, Montréal

Justin Verreault, 18 ans, Gatineau

Marco, 27 ans, Montréal

Missy et Alexander, 46 et 30 ans, Montréal

T.Acos, 13 à 17 ans, Granby

Taminator, 41 ans, Montréal

Tommy Durand, 19 ans, Québec

L’union QMDA, 16 à 21 ans, Québec

Vincent et Bianca, 28 et 34 ans, Saint-Constant

Virginie et Nikita, Mercier

Willow, 22 et 23 ans, Montréal

Yannick et Eliana, 22 et 23 ans, Montréal

