Robin Roy: un joueur de baseball expatrié depuis 30 ans...

Au début des années 1990, le Québécois Robin Roy croyait partir en France pour environ six mois afin de jouer au baseball, mais 30 ans plus tard, il y demeure encore.

• À lire aussi: «Eurotrip» grâce au baseball

«J’ai un parcours de vie un peu inattendu grâce au baseball, a reconnu l’homme originaire de Blainville, en entrevue. S’il n’y avait pas eu de baseball, je n’aurais pas vécu tout ça.»

À 52 ans, l’ancien lanceur ne foule plus le monticule depuis plusieurs années. Il habite toutefois toujours dans la région de Rouen, là où il a fait la pluie et le beau temps, comme joueur ou gérant (parfois les deux en même temps) dans l’uniforme des Huskies.

«C’est notre Zidane à nous», a déjà déclaré le président des Huskies, Xavier Rolland, en faisant allusion au célèbre joueur de soccer français.

Roy a notamment vu son numéro 21 retiré par l’organisation des Huskies, dès 2004, au moment de prendre ce qui fut sa première retraite comme joueur. Le Québécois, qui a reçu le diagnostic d’un cancer du testicule en août 2007, a toutefois effectué un retour au jeu émotif par la suite après que des examens eurent conclu à une rémission complète.

«C’est un beau défi, à 40 ans, de se remettre au baseball et c’était beaucoup d’émotion après ce que j’avais traversé», témoigne Roy.

Du succès avec l’équipe canadienne

Si ses souvenirs de baseball sont innombrables en France, avec plusieurs championnats des Huskies et de nombreuses présences à la Coupe d’Europe, le Québécois revient volontiers sur son passé en Amérique du Nord quand il était tout jeune.

«Je garde un bon souvenir du championnat mondial junior, en 1987, à Windsor [Ontario]. J’étais sur l’équipe canadienne quand nous avions gagné la médaille de bronze, se rappelle Roy. Mon fait saillant en carrière, c’est peut-être d’avoir réussi à retirer au bâton Fred McGriff et Tony Fernandez dans un match préparatoire entre l’équipe junior et les Blue Jays de Toronto. Cette partie avait eu lieu, à Regina, dans le stade de football des Roughriders de la Saskatchewan.»

Roy, qui a aussi fréquenté le réputé Chipola College, en Floride, se nourrissait alors d’espoir d’atteindre un jour le baseball majeur. Certaines blessures sont toutefois venues contrecarrer ses plans.

«Quand je suis parti pour la France, en 1991, j’étais en remise en question en pensant aux études et au travail, a-t-il expliqué. Je voulais vivre une expérience humaine qui me permettait de continuer à jouer au baseball. Je me suis tout de suite senti à l’aise en France et c’est comme ça que j’ai décidé de revenir l’année d’après, en 1992, pour ne plus jamais repartir... J’ai un peu vécu les échecs et les galères en France, mais il y a eu un bon développement du baseball au fil des ans.»

Roy y a d'ailleurs participé activement en s’impliquant au sein de la Fédération française de baseball.

Son fils avec les Mariners

Sur le plan personnel, Roy a quatre enfants: Alexandre (26 ans), Quentin (21 ans), Antoine (14 ans) sans oublier le plus jeune Mattis (4 ans), issu d’un second mariage. Signe que le baseball français a connu une certaine progression, son aîné Alexandre a d’ailleurs fait un séjour de trois ans dans les filiales des Mariners de Seattle, de 2012 à 2014, après avoir été recruté lors d’un camp organisé par le baseball majeur en Italie.

«Parfois, on se dit qu’on a un peu fait le sens inverse lui et moi, souligne le paternel, en riant. Aujourd’hui, je suis directeur des opérations pour la chaîne de magasins Action, qui est un peu comme Dollarama en Europe. Si on m’avait dit, il y a 30 ans, que je vivrais en France et que je gagnerais ma vie au sein d’une compagnie hollandaise, je n’y aurais pas cru.»

À VOIR AUSSI...