Saint-Hippolyte: chalet situé sur une île privée une vue 360 degrés sur le lac

Un splendide chalet de prestige situé sur une île privée du Lac Écho à Saint-Hippolyte est actuellement à vendre, et offre une vue 360 degrés sur le lac.

• À lire aussi: Clarendon en Outaouais : chalet au bord de l’eau avec un solarium

• À lire aussi: Cette propriété certifiée carboneutre en vente dans les Laurentides vous fera rêver

D’un rouge vif, il est impossible de demeurer indifférent devant ce charmant chalet, entièrement rénové dans les années 90 avec des matériaux haut de gamme.

SOTHEBY'S QUÉBEC

Avec ses deux chambres et ses deux salles de bain, le chalet possède tout ce qu’il faut pour devenir une maison de détente où il fait bon vivre.

Toutes les pièces de la maison possèdent de grandes fenêtres qui offrent une magnifique vue sur le lac. Celle du salon est tout simplement à couper le souffle.

SOTHEBY'S QUÉBEC

Un gigantesque foyer en pierres promet de vous garder au chaud pendant les longs mois d’hiver.

Le plafond cathédrale d’une hauteur de 16 pieds offre une impression de grandeur à cette aire de vie principale.

La cuisine de style champêtre pourrait s’apparenter à celle d’un chalet scandinave grâce à ses plafonds de bois repeint et ses armoires uniques. Un sympathique comptoir-lunch est installé sur l’îlot central.

SOTHEBY'S QUÉBEC

Le quartier des maîtres possède une chambre de grande taille et une salle de bain attenante aux planchers chauffants. Plusieurs espaces de rangement seront appréciés par les futurs occupants.

La deuxième chambre comporte un lit superposé et des fenêtres de type hublot qui offrent un aspect amusant à la pièce.

SOTHEBY'S QUÉBEC

Vous trouverez à l’extérieur du chalet un quai avec une superbe vue panoramique. Plusieurs endroits sont aménagés afin d’admirer la vue. Un foyer extérieur et un coin repos avec chaises sont idéals pour recevoir la famille et les amis.

SOTHEBY'S QUÉBEC

Un sentier vous permet de faire le tour de l'île tout en restant chez vous. Un vrai rêve!

SOTHEBY'S QUÉBEC

Située à seulement sept minutes de la route 117 et à 10 minutes de l'autoroute 15, cette propriété vous offre un style de vie absolument unique et ce, à proximité des services et de toutes les beautés des Laurentides.

La propriété est en vente par Nadia Maltais de Sotherby’s International Realty Québec pour la somme de 1 500 000$.