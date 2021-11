Un alpiniste plus grand que nature

Pour réaliser le documentaire L’alpiniste, le réalisateur Peter Mortimer a suivi pendant 2 ans le jeune alpiniste solo originaire de la Colombie-Britannique Marc-André Leclerc. Un exercice que le cinéaste américain ayant produit et dirigé des documentaires d’escalade acclamés par la critique a comparé à celui de tenter de capturer un éclair dans une bouteille.

Lui-même un avide grimpeur, Peter Mortimer a toujours été fasciné par les êtres plus grands que nature. Une fascination qui a commencé avec Derek Hersey – un grimpeur libre solo dont il suivait les exploits et qui est décédé en chutant d’une falaise en 1993 – pour mener à la rencontre de jeunes grimpeurs que rien ne sembler effrayer comme Marc-André Leclerc.

C’est l’indépendance et l’amour véritable pour les montagnes de cet alpiniste inconnu mais terriblement audacieux de 23 ans qui ont d’abord attiré l’attention du réalisateur. Puis, les exploits hors du commun que celui-ci réalisait, le plus souvent dans la plus grande discrétion. Comme son ascension, en solo, des 4000 pieds de roches et de glace de la Route Corkscrew du Cerro Torre en Patagonie, longtemps reconnue comme la montagne la plus difficile à gravir au monde.

Hommage

En 20 ans de réalisation, Marc-André Leclerc reste toujours une énigme pour le cinéaste du Colorado ayant essayé de documenter les ascensions (car le sujet disparaissait parfois de longues périodes sans prévenir) et de suivre l’alpiniste dans l’espoir de « comprendre sa vision sauvage de l’aventure ».

Son documentaire de 90 minutes s’est transformé en film hommage, car à 25 ans, Marc-André Leclerc a perdu la vie dans une avalanche en Alaska en faisant ce qu’il aimait le plus au monde : grimper. Suivre Brette Harrington, son amoureuse, lorsqu’elle apprend le drame puis dans sa vie d’après reste un moment fort du film. Tout comme les témoignages de ses amis grimpeurs (dont Alex Honnold, le grimpeur du documentaire Free Solo) et de sa mère qui l’a toujours encouragé à suivre sa passion.

Son père, Serge Leclerc, originaire de Montréal, n’a pas voulu participer au tournage.

« L’expérience la plus cool en ce monde, c’est de se sentir si petit dans un monde si grand », confie les yeux brillants Marc-André Leclerc à l’écran. Une grandeur qui se retrouve dans les images du fondateur de la compagnie de films d’aventure Sender Films, comme dans le destin tragique de son personnage principal.

L’alpiniste

★★★ 1⁄2

Un documentaire de Peter Mortimer