Un autre Top 5 pour Bergeron en série ARCA

Jean-Philippe Bergeron n’en finit pas d’accumuler les bons résultats dans la série de développement ARCA.

À seulement son troisième départ dans ce championnat, qui a servi de tremplin à bon nombre de pilotes engagés aujourd’hui à temps plein en coupe NASCAR, le Québécois de 23 ans a rallié l’arrivée au cinquième rang samedi au circuit de Phoenix, en Arizona.

Qualifié à la sixième place, il a connu une fin de parcours impressionnante et il espérait une relance tardive pour améliorer davantage son sort avant le baisser de rideau.

« Mon équipe [David Gilliland Racing] a été fidèle à sa réputation, a indiqué Bergeron en entrevue au Journal. Mes équipiers ont procédé à des réglages fructueux qui ont amélioré le comportement de ma voiture en fin de course. »

Photo courtoisie Festidrag Développement

Si bien que c’est lui qui réalisé le chrono le plus rapide lors du 100e et dernier tour de piste. Le jeune prodige américain Ty Gibbs, titré plus tôt cette saison en ARCA, a remporté la victoire.

« Un autre drapeau jaune, a-t-il prétendu, et j’aurais peut-être pu gagner une ou deux places tellement ma voiture était compétitive. »

Le mois dernier, le pilote de Saint-Donat s’était classé huitième à Salem et 5e au Kansas en série ARCA.

Bien que, contrairement à ses deux premières présences où le taux de participation avait été limité à 18 et 24 voitures respectivement, ils étaient plutôt 34 inscrits à prendre le départ de cette ultime épreuve au calendrier. Bergeron était aussi le seul Canadien à y prendre part.

Au sud de la frontière

Fort de trois brillantes prestations en série ARCA, Bergeron, qui a fait sa marque en stock-car au Québec au cours des récentes années, ne cache pas ses ambitions de rouler à temps plein l’an prochain en série ARCA.

« Le but, dit-il, c’est de faire le championnat au complet. On travaille fort pour trouver le budget. Je suis prêt à passer à un autre niveau pour rouler à temps plein aux États-Unis en 2022. »

Bergeron peut compter sur l’appui de Martin d’Anjou, qui a mis sur pied un programme (Festidrag Développement) destiné à favoriser l’éclosion de jeunes talents québécois en course automobile.

« Des rencontres sont prévues au cours des prochaines semaines avec David Gilliland pour discuter de la prochaine saison, d’indiquer D’Anjou. Le constructeur Ford semble très ouvert à une collaboration future avec Jean-Philippe. »

Entretemps, Bergeron participera samedi à la traditionnelle Coupe des gouverneurs (catégorie Pro Late Model) qui sera disputée sur le petit ovale de New-Smyrna, près de Daytona Beach, en Floride.

Dommage pour Labbé

Malgré une 16e place prometteuse aux essais libres à Phoenix, Alex Labbé n’a pu faire mieux qu’une 30e position au fil d’arrivée lors de la dernière course de la saison samedi soir en série Xfinity.

Le pilote de Saint-Albert a été relégué à deux tours du gagnant de l’épreuve et nouveau champion, Daniel Hemric qui n’avait jamais savouré de victoire à ses 119 départs précédents dans la deuxième division majeure du NASCAR.

« Il est encore tôt trop pour annoncer que je serai de retour à temps plein en série XFinity l’an prochain, a souligné Labbé. J’aimerais boucler une nouvelle entente avant les Fêtes. »

Une chose est certaine, le propriétaire Mario Gosselin (écurie DGM), fera tout en son possible pour lui confier à nouveau un volant en 2022. Les deux Québécois sont associés en série Xfinity depuis 2016.

Mais il lui faudra convaincre des partenaires financiers pour poursuivre cette aventure coûteuse. Le talent ne suffit pas. C’est l’éternel débat en sport automobile.

« Ça été une saison 2021 un peu compliquée, a conclu Labbé. On a connu beaucoup de malchances alors que de bons résultats étaient à notre portée. La course est ainsi faite... »