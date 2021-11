Un taux de participation à priori limité à Montréal

Malgré des mois de campagne électorale, les Montréalais ne semblent pas particulièrement intéressés à voter, alors que le taux de participation était plutôt bas selon les premières données disponibles.

À 16h, le taux de participation global était de 31,7%, en incluant le vote par anticipation.

Élection générale 2021 | Le taux de participation à 16 h aujourd'hui est de 31,7 %. Les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 20h. #polmtl #mtl2021 pic.twitter.com/dB1oUeyq6w — Élections Montréal (@elections_MTL) November 7, 2021

«C’est difficile à dire à ce moment-ci si les gens vont se présenter en fin de journée. Peut-être qu’ils voulaient profiter de la belle température pour faire autre chose. On souhaite que le plus grand nombre possible se déplace pour voter, mais on n’a pas de contrôle là-dessus», a noté André Chapleau, porte-parole pour Élection Montréal.

Cette situation a fait en sorte que le vote pouvait se faire très rapidement pour les gens qui se déplaçaient. «Il n’y a pas nécessairement de longues files comme on a pu connaître à l’élection fédérale», a fait remarquer M. Chapleau.

C’est également ce que l’Agence QMI a pu constater, lors de sa visite de quelques bureaux de vote. En après-midi, dans le quartier Saint-Michel par exemple, de longues périodes vides s’interposaient entre les visites des électeurs.

«On ressasse souvent les mêmes affaires, et on ressasse souvent les conflits entre les candidats, plutôt que de parler de ce qu’ils ont à offrir», a analysé Julie Bérarducci, qui se rendait voter dans Saint-Michel. «Je trouve que notre quartier en particulier a été un peu délaissé. On ne fait pas partie des quartiers sexy, mais on mérite le même traitement que les autres.»

Plus loin, dans le district Étienne-Desmarteau, dans Rosemont-La Petite-Patrie, l’école qui servait de bureau de vote accueillait un nombre relativement faible de visiteurs, qui pouvaient déjà repartir quelques instants après leur arrivée.

Rachel Boulay explique avoir suivi la campagne électorale à travers la télévision, en plus d’avoir pu rencontrer des candidats dans sa résidence pour personnes âgées, avant d’arrêter son choix sur Valérie Plante.

«Quand j’ai fait la balance, avec l’autre [Denis Coderre] qui ne s’occupe pas assez du monde qui est moins riche. Ce n’était pas ma première idée, mais pour les pistes cyclables, j’ai une auto, mais je peux faire avec», a-t-elle affirmé, en expliquant que son choix a été pris à la suite de l’histoire avec le candidat Antoine Richard, qui a fait des «flips» immobiliers.

Venus voter en couple, Nathalie Guerrera et Jesus Salcedo expliquent avoir été informés des enjeux de la campagne principalement à travers leur fille au secondaire.

«On avait une idée, mais elle était contre et elle nous a expliqué pourquoi et elle nous a présenté les promesses de chacun», explique M. Salcedo.

Leur fille aura finalement pu convaincre sa mère de changer d’avis, mais pas son père, qui est resté sur ses positions.

