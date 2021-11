Valérie Plante et Denis Coderre satisfaits de leur campagne

La mairesse sortante de Montréal, Valérie Plante, s’est dit «extrêmes fière» de sa campagne électorale, dimanche, après être allée voter au bureau de vote de sa circonscription.

«On a fait une belle course, on a travaillé très fort, et aujourd’hui, c’est la fin», a affirmé Valérie Plante, invitant les Montréalais et les Montréalaises à aller voter en grand nombre.

«On est enthousiastes à l’idée de commencer un deuxième mandat, mais bien sûr on va attendre à la fin», a expliqué la mairesse.

«C’est le moment de la journée un peu stressant où on attend», a-t-elle souligné aux journalistes qui l’attendant devant son bureau de vote.

Valérie Plante a d’ailleurs qualifié sa campagne «d’extrêmement positive.»

Elle a aussi mis en relief que 60 % de ses candidates sont des femmes, et que 42 % sont issus des communautés culturelles.

«On avait dit que Projet Montréal c’est le projet de l’avenir, et il faut que ça soit représentatif des Montréalais», a-t-elle indiqué.

«On a voulu amener des enjeux qui touchent le quotidien des Montréalais et Montréalaises, surtout au niveau du transport collectif, l’habitation», a expliqué la mairesse.

«Aujourd’hui, le sentiment que j’ai, c’est un sentiment d’accomplissement. Je suis extrêmement fière de l’équipe qu’on est allé chercher, on s’était donné un objectif ambitieux en termes de diversité», a soutenu Valérie Plante.

Jour du scrutin: Denis Coderre «très serein»

THIERRY LAFORCE/AGENCE QMI

À quelques heures de la fermeture des bureaux de vote, le candidat à la mairie de Montréal Denis Coderre s’est dit «très serein».

«Ça a été une magnifique campagne, on a eu énormément de temps pour faire passer nos messages. Hier encore, j’ai vu sept arrondissements», a affirmé le politicien, dimanche matin.

«Les gens sont contents. On sent le vent de changement», a soutenu le chef d’Ensemble Montréal aux représentants de la presse.

«On sent cette belle fébrilité. Je pense que vous allez être pognés avec moi encore», a lancé Denis Coderre.

Ville sécuritaire

En plus de lancer un appel aux votes, M. Coderre revenu sur les deux décès survenus au cours de la nuit de samedi à dimanche, martelant que la sécurité était un enjeu majeur dans la métropole.

«Il faut saisir l’occasion de rendre la Ville de Montréal plus sécuritaire et de rendre la circulation plus fluide: deux conditions essentielles pour se relever de la pandémie», a-t-il affirmé par voie de communiqué, en référence notamment aux chantiers qui se multiplient sans planification adéquate.

Pour Denis Coderre, le vote de dimanche vise à endiguer l’hémorragie des dépenses municipales à la suite du passage de Projet Montréal à l’Hôtel de Ville. «Notre engagement est de prélever moins de taxes et de prioriser les investissements», a-t-il précisé, ajoutant que l’administration d’Ensemble Montréal favorisera un meilleur vivre-ensemble, notamment par une cohabitation plus efficace entre les automobilistes et les cyclistes.

«Aujourd’hui, c’est le vrai sondage», a dit l’aspirant maire, qui ne croit pas que les derniers chiffres le plaçant derrière Valérie Plante reflètent la réalité.

«On va laisser les gérants d’estrade analyser après, mais l’important aujourd’hui, c’est de dire “Vous avez une alternative à Montréal”», a ensuite souligné M. Coderre.

Denis Coderre s’est par ailleurs inquiété de la décision de la cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, de maintenir en poste son candidat Craig Sauvé, sur lequel pèsent des allégations d’agression sexuelle.