Visages de notre histoire: portrait de Raymond Lévesque (1928-2021), un artiste montréalais d’exception

De la table au piano

Grand disparu de l’année 2021, l’auteur-compositeur-interprète Raymond Lévesque naît à Montréal le 7 octobre 1928. Il est le fils de l’éditeur Albert Lévesque. Sur ses origines, Raymond Lévesque s’enorgueillit d’être « [...] un vrai Montréalais. Je suis né à l’hôpital Notre-Dame, j’ai passé mon enfance au coin de la rue Cherrier et de la rue Saint-Hubert, près du parc Lafontaine ». Après le décès précoce de sa mère, Jeanne Labrecque, son père se remarie avec Joséphine Boivin, une professeure de musique qui lui donne ses premières leçons de piano. La musique de Charles Trenet lui inspire même ses premières chansons. Abandonnant ses études à 14 ans, il commence à travailler comme garçon de table dans les sulfureux cabarets de la rue Sainte-Catherine. Aux entractes des spectacles, Raymond Lévesque enlève son tablier pour se mettre au piano. Bientôt, ses compositions originales attirent l’intérêt de celui qui lancera sa carrière : Fernand Robidoux.

RÉALISATIONS

Une carrière musicale d’envergure

Photo courtoisie, Encyclopédisque, L’encyclopédie en ligne du 45 tours francophone

C’est sur scène et à la radio, puis à la télévision, que débute la carrière de Raymond Lévesque. En plus de ses prestations au théâtre dans la pièce Zone de Marcel Dubé et ses monologues humoristiques, il compose pour d’autres pour se faire connaître. Toutefois, bien des artistes d’ici préfèrent les compositions française ou américaines aux siennes. Inspiré par les succès de Félix Leclerc en France, Raymond Lévesque part pour Paris en 1954. Après deux ans à côtoyer les artistes de Saint-Germain-des-Prés, il crée l’opus qui le rendra plus tard célèbre, Quand les hommes vivront d’amour, directement lié aux évènements de la guerre d’Algérie. À son retour en 1959, Raymond Lévesque ouvre en mai l’une des premières boîtes à chansons au Québec, Chez Bozo sur la rue Crescent, en compagnie de Jean-Pierre Ferland, Clémence DesRochers, Hervé Brousseau et Claude Léveillée. Ancré dans l’actualité politique, l’artiste continue sa pratique multidisciplinaire qui lui vaut une notoriété reconnue par tous.

HÉRITAGE

Des compositions immortelles

« J’ai écrit beaucoup sur Montréal. J’en ai écrit une [chanson] dernièrement. J’aimerais vous la chanter. Je vais peut-être fausser un peu étant donné que je suis complètement sourd [...]. » C’est Montréal en ville qu’il chante en 2011 lors de l’inauguration d’une murale à son honneur dans Centre-Sud. Montréal a inspiré plusieurs de ses compositions, dont À Rosemont sous la pluie, St-Henri et La montagne. L’auteur prolifique laisse à la postérité plus de 500 chansons, cinq pièces de théâtre, une cinquantaine de revues humoristiques, sept recueils de poésie et bien d’autres œuvres. Il a reçu de nombreuses récompenses, dont le Prix de l’ADISQ pour l’ensemble de son œuvre en 1980. S’il réussit à vaincre sa peur du public et à faire face à ses problèmes d’alcool, une surdité complète l’affecte dès les années 1980. Malgré tout, Raymond Lévesque a su transmettre son génie créatif, ainsi que son amour pour son prochain et pour la ville où il est né.