Des liens d’affaires renouvelés pour Héroux-Devtek avec Boeing

Le fabricant de pièces d’avion Héroux-Devtek a annoncé, lundi, le renouvellement de son entente avec Boeing pour la livraison de trains d’atterrissage.

Le fabricant implanté à Longueuil a expliqué avoir renouvelé son contrat le liant au géant américain pour une période de six ans.

Le contrat permettra à Héroux-Devtek de fournir des trains d'atterrisssage pour les programmes d’avion Boeing 777 et 777X

«Boeing nous renouvelle une fois de plus sa confiance de livrer des produits de qualité, dans les délais prévus. Nos équipes ont fait un travail remarquable depuis le début de ce contrat, et cela forme aujourd'hui une base solide de notre relation avec Boeing», a déclaré par communiqué Martin Brassard, président et chef de la direction de Héroux-Devtek.

De son côté, Boeing a affirmé croire que la relation d’affaires entre les deux entreprises se poursuivra encore longtemps.