Des objectifs élevés pour Laurent Dubreuil

Champion mondial en titre sur 500 m et médaillé de bronze sur 1000 m, Laurent Dubreuil caresse de grands objectifs à l’aube de la première Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste qui se déroulera du 12 au 14 novembre, à Tomaszow en Pologne.

Après un premier arrêt en Pologne, le circuit de la Coupe du monde s’arrêtera à Stavanger en Norvège (19 au 21 novembre), à Salt Lake City (3 au 5 décembre) et à Calgary (10 au 12 décembre).

« Mon but est de me préqualifier au 500 m et au 1000 m, mais je serais déçu de réussir en terminant au 8e rang dans les deux épreuves, a déclaré Dubreuil, qui est parti pour l’Europe samedi dernier. Mes visées sont plus hautes. Le but n’est pas de tout gagner et de ne plus avoir de jambes aux Olympiques, mais je veux remporter des médailles. Quand j’ai des chances de médaille, je veux en gagner, sinon je suis bien déçu. »

Dubreuil est sur une séquence incroyable. Il a terminé sur le podium lors de 13 de ses 16 dernières courses, séquence qui a débuté au mondial sprint en 2020 à Hamar en Norvège avec une médaille d’argent.

« Je ne tiens rien pour acquis parce que des bons patineurs, il y en a en maudit, et je savoure chaque médaille comme si c’était la dernière, mais je sais que je serai sur le podium quand je connais une bonne course, a-t-il raconté. Je suis satisfait seulement quand je suis dans le top 3. Sur mes 15 médailles individuelles, il y en a une seule d’or. C’est une anomalie et je veux en ajouter quelques-unes à ma collection. »

Encore place à l’amélioration

Le protégé de Gregor Jelonek estime qu’il n’a pas atteint son sommet. « Si je ne suis pas meilleur qu’en 2021, il y a un problème et ça sera le signe qu’on s’est complètement trompés dans la préparation, a-t-il résumé. Ma performance à Calgary lors des nationaux démontre toutefois que nous sommes dans la bonne direction, et j’ai la conviction que j’ai encore une petite coche en réserve et que je peux aller plus vite. J’ai remporté le mondial avec les conditions du bord. Je suis probablement meilleur actuellement qu’au mondial l’an dernier. »

Dubreuil est conscient qu’être parmi les favoris ajoute une pression additionnelle, mais il compose bien avec la situation. « Ç’a créé un stress par moment, convient-il, mais le stress était plus grand quand j’étais moins bon. Je voulais remporter une médaille, mais j’avais besoin d’un miracle. Je n’avais pas le droit à l’erreur et je devais espérer que deux à trois patineurs se plantent. »

« Maintenant, c’est moins stressant parce que je sais que je peux monter sur le podium même si je connais une course moyenne, poursuit le patineur de Lévis. Je peux être seulement bon au lieu de viser la course parfaite. Même si je commets une petite erreur, je vais me retrouver en troisième place. Avant, une petite erreur me plaçait en septième position et une grosse en 14e, place. »

À Calgary, aux nationaux en octobre, Dubreuil a réussi un chrono de 34,12 s au 500 m. Son record personnel est de 34,11 s.

Une première depuis 2020 pour Antoine Gélinas-Beaulieu

Antoine Gélinas-Beaulieu se mesurera à l’élite internationale pour la première fois depuis février 2020.

Parce qu’il avait préféré faire l’impasse sur les deux étapes de la Coupe du monde et le championnat mondial de l’hiver dernier au Pays-Bay, Gélinas-Beaulieu ne s’est pas frotté aux meilleurs depuis belle lurette.

« Je suis excité et j’ai hâte de me mesurer aux meilleurs, a-t-il indiqué avant son départ pour la Pologne. Je suis en superbe forme et je continue de m’améliorer. Les événements dans la bulle ont donné un bon indice sur l’état des forces et je ne pense pas que les cartes seront trop brassées. C’est excitant aussi de voir le retour des Asiatiques. »

Gélinas-Beaulieu croit en ses chances d’accéder à un top 8 au terme des quatre étapes de la Coupe du monde, ce qui lui permettrait d’assurer sa qualification pour les Jeux olympiques. « J’ai le potentiel pour faire un top 5 sur 1000 m et 1500 m et même monter sur le podium, a-t-il affirmé. C’est réaliste et je l’ai prouvé dans le passé. J’ai plus de chances sur 1500 m parce qu’il y a de très bons patineurs de 500 m qui font également le 1000 m. »

« En me qualifiant pour les Jeux dès décembre, ça enlèverait de la pression et ça serait l’idéal, ajoute Gélinas-Beaulieu. Un top 8 m’enlèverait de la tête ma sélection olympique. »

Le Québécois souhaite également se qualifier au départ groupé. Selon l’horaire de compétition, il pourrait aussi voir de l’action dans la poursuite par équipe.

Même objectif

Invité de dernière minute en Coupe du monde, Alex Boisvert-Lacroix assure que sa sélection après avoir obtenu gain de cause devant le Tribunal du sport ne change rien à ses objectifs. « Ma victoire en appel ne représente pas une pression de plus de bien performer, a affirmé l’olympien de PeyongChang. Mon objectif ultime demeure le même. Je veux obtenir la meilleure préparation en participant au plus grand nombre de courses possible. L’objectif ultime est de me qualifier pour les Jeux. »

Est-ce réaliste pour Boisvert-Lacroix de percer le top 8 ? « Je ne sais vraiment pas, a-t-il avoué. Ça fait deux ans qu’on n’a pas affronté les Asiatiques, qui ont réussi de bons temps à leurs sélections. Je me sens bien et j’ai encore les jambes pour réussir un top 10. Je suis excité et je vais tout donner. Ça serait exceptionnel de terminer dans le top 8 et de me préqualifier comme ce fut le cas en 2017. »

Le patineur de Sherbrooke ne se soucie pas de son chrono de 35,01 s réussi aux nationaux. « Ce fut une course étrange au cours de laquelle j’ai eu une mauvaise exécution. J’ai eu un très mauvais temps de réaction au départ qui m’a coûté cher en énergie par la suite. »