Justin Verlander tente de convaincre les équipes

Remis d’une opération de type Tommy John, le lanceur Justin Verlander a tenté de convaincre plusieurs équipes du baseball majeur, dont les Blue Jays de Toronto, de lui offrir un contrat à long terme lors d’une séance de lancers tenue devant des recruteurs, lundi en Floride.

C’est du moins ce que le quotidien New York Post a rapporté. Entre 15 et 20 équipes, dont les Yankees et les Mets de New York, y étaient représentées. Verlander, qui a raté l’entièreté de la saison 2021 après être passé sous le bistouri en septembre 2020, a effectué environ 25 lancers avec une vitesse allant de 94 à 97 milles à l’heure.

Nommé joueur par excellence de la Série mondiale avec les Astros de Houston en 2017, Verlander a reçu une offre qualificative d’une saison et d’une valeur de 18,4 millions $ du club texan. Il a jusqu’au 17 novembre pour prendre une décision.

L’artilleur de 38 ans a disputé 16 saisons dans le baseball majeur avec les Tigers de Detroit et les Astros, remportant deux trophées Cy-Young et un titre de joueur par excellence.