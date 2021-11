L’ADISQ perd des plumes

Confronté aux élections municipales et aux productions de TVA Révolution et L’île de l’amour, le Gala de l’ADISQ a été incapable de s’imposer dimanche soir.

La 43e édition de la fête annuelle de la musique québécoise, de nouveau animée par l’humoriste Louis-José Houde, n’a pu rallier que 677 000 téléspectateurs, selon les données fournies au Journal par Radio-Canada.

C’est une diminution majeure par rapport au gala de 2020, qui avait rejoint 1 015 000 personnes en plein milieu du confinement de la deuxième vague de la CODIV-19.

L’émission d’avant-gala a été vue par 487 000 téléspectateurs tandis qu’à peine 87 000 personnes sont demeurés au poste pour l’après-gala.

Le Gala de l’ADISQ 2021 a couronné Klô Pelgag, récipiendaire de six Félix artistiques et de 13 prix au total, en incluant ceux remportés par ses collaborateurs pour son album Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et son spectacle Vivre : le spectacle spectral.

Roxanne Bruneau a pour sa part scellé sa place dans le cœur des Québécois en remportant quatre Félix, dont ceux convoités de l’interprète féminine et de la chanson de l’année, pour À ma manière.