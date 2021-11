Le terrible enfer d’être seule

Je suis veuve depuis cinq ans après un mariage qui a duré quarante ans. Je n’avais pas épousé l’homme idéal, mais j’ai fait avec. Mes enfants me reprochent d’avoir enduré trop longtemps cet homme qui me méprisait, mais je me sens fière d’avoir rempli mon devoir. Le problème, c’est qu’à cause de son mauvais caractère, je me retrouve sans amis, et avec des enfants qui me méprisent à leur tour. J’ai bien tenté de faire des rencontres sur internet, mais ça se termine toujours en queue de poisson vu que je n’ai plus l’âge ni le physique pour plaire.

Bien que j’aie traversé la pandémie avec une certaine facilité, je trouve ça dur de ne jamais rien partager avec personne. Surtout qu’avec mes enfants, les relations sont toujours tendues. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j’ai l’impression qu’ils se vengent sur moi des mauvais traitements que leur père leur a infligés.

Pourquoi les enfants sont-ils aussi ingrats ? Comment ne peuvent-ils pas comprendre que mon silence face aux agissements de leur père avait pour unique but de ne pas briser la famille ? J’endurais pour ne pas les priver d’un père, et eux m’en veulent de leur avoir imposé cela. Allez y comprendre quelque chose. Une mère qui se sacrifie, ça semble ne pas compter pour eux.

Ils me privent de leur présence et de celle de mes petits-enfants puisqu’on se voit à peine deux fois par année et que ça tourne toujours au vinaigre. À croire que tout est de ma faute, quand dans le fond, tout est de la faute de leur père. Comment leur faire comprendre ma vérité puisqu’ils ne veulent même pas m’écouter ?

Une mère

Vos propos me rendent mal à l’aise. Comme si vous vous cachiez derrière le mauvais comportement d’un mari décédé, donc plus là pour contester vos dires, pour vous montrer sous un jour acceptable. J’aimerais me tromper, mais pour le savoir, il faudrait que vous ouvriez la totalité de votre livre devant moi.

Se pourrait-il que sous votre costume de femme soumise s’en cache une autre qui s’est toujours exprimée à travers son mari ? Une femme qui n’avait pas le courage d’être vraie avec les siens ? J’ai du mal avec l’étalage que vous faites de votre vie de sacrifiée. Mais peut-être ai-je tort ? Écrivez-moi de nouveau si j’ai erré dans mon analyse, car pour le moment, je ne trouve pas les mots pour vous aider.