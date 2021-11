Municipales: la ministre Laforest félicite les élus municipaux

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation Andrée Laforest a félicité dimanche les maires et les conseillers municipaux élus ou réélus à l’occasion des élections municipales du Québec.

«Je tiens à féliciter toutes les élues et tous les élus municipaux! Le mandat qui vous est confié arrive au moment où le monde municipal est appelé à se démarquer pour répondre à de nombreux défis et à jouer un rôle clé dans la relance de notre économie», a réagi la ministre Laforest dans un communiqué.

La ministre a également salué la présence massive de femmes candidates ainsi que des jeunes aux élections.

Les femmes ont représenté quelque 35,5 % des 12 220 candidatures, alors que les jeunes de 18 à 34 ans sont plus nombreux qu’en 2017, puisqu’ils représentent 9,5 % du total des candidats.

«Nous continuerons d'être là pour les nouvelles élues et les nouveaux élus municipaux. Je suis d'ailleurs fière de voir que de plus en plus de femmes prennent place au sein de nos conseils municipaux!» s’est félicitée Mme Laforest.