Myriam LeBlanc campe une mère abusive dans «Toute la vie»

La comédienne Myriam LeBlanc campe une joueuse compulsive prête à tout pour payer ses dettes de jeu – allant jusqu’à vendre les nouveau-nés de sa fille – dans «Toute la vie», rôle qui lui permet de se métamorphoser pour son plus grand plaisir. Le nôtre aussi.

«Les gens me disent qu’ils ne l’aiment pas», a glissé d’entrée de jeu l’interprète de Marie-Andrée, la mère abusive de Margaux (Tiffany Montambault), une adolescente introvertie qui fréquente l’école Marie-Labrecque dans la série de Radio-Canada.

Marie-Andrée est en détresse et sur le bord de la crise de nerfs, cachant mal sa souffrance. Myriam LeBlanc, qui a lu plusieurs témoignages de joueurs compulsifs pour se préparer aux tournages, ne veut pas lui lancer toutes les pierres.

«J’ai eu une discussion avec [l’auteure] Danielle Trottier et elle justifiait ce que fait Marie-Andrée en disant que tout ça a commencé par pur hasard quand sa fille est tombée enceinte la première fois. Elles ont une relation riche et profonde, Margaux et elle, alors c’est peut-être même sa fille qui lui a offert de vendre son bébé la première fois pour aider sa mère», a raconté Myriam LeBlanc, qui a une grosse année avec des rôles variés dans «District 31», «Les beaux malaises 2.0», «Le bonheur» et «Nous», pour ne nommer que ces productions.

Margaux est prise dans un étau et est plongée dans une relation de dépendance étrange avec sa mère, qui a vendu les bébés de sa fille à son frère.

«Il y a beaucoup de couches, c’est tellement le "fun" à jouer, a continué Myriam LeBlanc. Pour moi, c’est évident qu’il y a une grande blessure, une rupture entre la grand-mère et Marie-Andrée.»

En confiant Margaux aux bons soins de Tina (Hélène Bourgeois Leclerc) et de Christophe (Roy Dupuis) à l’école Marie-Labrecque, la mère s’est fait prendre à son propre jeu et veut maintenant la retirer de là.

«En l’envoyant là, elle n’a pas compris qu’on allait la soigner, la questionner, c’est ça, leur rôle, d’aider ces jeunes filles», a dit la comédienne.

Pour Margaux, le dilemme est total, car si elle demeure à Marie-Labrecque pour le reste de sa grossesse, elle va en quelque sorte trahir sa mère et la laisser tomber, ce qui nous ramène à leur relation toxique. La mère est complètement isolée, ce qui ajoute de la pression sur Margaux.

«Ce n’est pas facile pour la mère ni pour la fille», a indiqué Myriam LeBlanc.

«Le bonheur» de Myriam LeBlanc

Myriam LeBlanc a terminé les tournages de «Toute la vie» il y a deux semaines, puis a sauté dans l’aventure de la nouvelle offrande de François Avard, «Le bonheur», pour défendre un autre rôle à la riche partition.

«On me fait plusieurs offres, des choses tellement aux antipodes d’un rôle à l’autre, a-t-elle dit. Je me sens gâtée ces temps-ci, je joue des personnes différentes et aux enjeux opposés. Il y a beaucoup de matière.»

Pour la série «Le bonheur», qui va être diffusée à TVA l’hiver prochain avec Michel Charette dans le rôle principal, Myriam LeBlanc évoque «un pur bijou» dans lequel elle devient Nancy Gendron, une femme qui «n’a pas inventé la chaleur humaine», a-t-elle résumé.

Dix ans après «Apparences»

Près de 10 ans après la diffusion de la série «Apparences» de Serge Boucher à l’antenne de Radio-Canada, à l’hiver 2012, Myriam LeBlanc continue d’être habitée par ce projet qui lui a valu le Gémeaux du meilleur rôle féminin dramatique.

«J’y pense chaque automne, à ce temps-ci de l’année, car ce sont les scènes les plus fortes qu’on a tournées à l’extérieur», a-t-elle confié, disant qu’elle voudrait revoir la série en enfilant les épisodes.

«Ce fut un tournage de pur bonheur, d’exception, où on prenait le temps de faire les choses. On sentait qu’on avait un scénario exceptionnel en main. Tout le monde mettait sa griffe avec une hyper vigilance. Je pense à Nicole LeBlanc, à Geneviève Brouillette qui est devenue mon amie, on a traversé cette aventure main dans la main. J’ai rencontré plein de gens d’exception, comme Francis Leclerc, ça a créé des liens.»

