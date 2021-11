Petite manifestation bruyante devant le Centre Bell

Une trentaine d'employés de Héma-Québec en colère ont fait du bruit lundi devant la plus grande collecte de sang de l’année au Centre Bell pour dénoncer leur mauvaise condition de travail.

« Ça fait deux ans et demi qu’on n’a pas de convention collective pis on est écœurés », s’est insurgé le président du syndicat des travailleuses et travailleurs (STT) d'Héma-Québec, Louis-Philippe Coulombe, devant la petite foule énergique et bruyante.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Munis de leurs cloches à vache, de leurs crécelles et de leur dossard jaune fluo, ces travailleurs essentiels faisaient du bruit lundi pour dénoncer la récente offre de leur employeur qu’ils qualifient de « médiocre » après deux ans et demi sans contrat de travail.

« On veut que notre travail soit reconnu. On n’est pas là aujourd'hui pour nuire à la collecte, nous sommes sensibilisés à l'importance du don de sang. On veut juste se faire entendre », poursuit le président.

Plus grande collecte

La collecte des Canadiens, qui a lieu annuellement au Centre Bell, est la plus grande de l'année, puisqu’elle vise à accueillir 500 donneurs. Normalement, il faut environ 1000 dons de sang par jour pour répondre à la demande des centres hospitaliers, précise le site de Héma-Québec.

« On s’explique tout à fait mal [la position de l’employeur]. Les dons de sang, ce n’est pas rien. C’est vous qui vous assurez qu’à tous les jours, il y a suffisamment de sang au Québec pour répondre aux urgences dans les hôpitaux », s’est quant à elle emportée Lucie Longchamps, vice-présidente de la Fédération de la Santé et des Services Sociaux (FSSS), affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Toute la journée, des bus viendront ainsi porter et ramener des employés à la manifestation, puisque plusieurs devaient tout de même demeurer en poste pour poursuivre leur travail.

« On est satisfait de la présence. Il y en a qui viennent juste pour leur pause dîner. On demeure des travailleurs essentiels », a conclu Louis-Philippe Coulombe.

-Avec Maxime Deland