Plus de questions que de réponses

Les Packers espéraient que le premier départ de Jordan Love allait au moins permettre de répondre à certaines interrogations quant à la possibilité qu’il devienne leur quart-arrière partant l’an prochain. Ils se retrouvent au contraire avec plus de questions après une performance difficile dans la défaite face aux Chiefs.

Le choix de premier tour des Packers en 2020 n’est évidemment pas l’unique responsable du revers.

Les unités spéciales, avec un placement raté, un autre bloqué et un cafouillage sur un retour de dégagement, ont aussi leur large part de responsabilité dans la défaite. C’est un bouc émissaire moins flagrant que le quart-arrière, mais c’est quand même une part importante du match.

Reste que Love, même si l’échantillon est infiniment mince pour le moment, n’a rien fait pour donner confiance aux Packers.

Il a terminé la rencontre avec 19 passes complétées en 34 tentatives pour 190 verges avec une passe de touché et une interception.

Il a souvent effectué la bonne lecture du jeu, mais plusieurs de ses passes ont clairement manqué de précision.

C’est là une différence énorme avec la précision chirurgicale d’Aaron Rodgers, qui était sur la touche après avoir contracté la COVID-19.

Les Chiefs ne se sont pas gênés pour utiliser le blitz à profusion afin de forcer le jeune quart-arrière à y aller de décisions hâtives. Au final, les Packers ont tout de même pénétré à cinq reprises dans le territoire des Chiefs, mais n’en ont tiré que sept points.

L’après-Rodgers retardé ?

Durant la saison morte, le froid glacial entre Rodgers et les Packers a presque mené à une séparation entre l’équipe et son quart-arrière étoile. Les deux parties ont mis de l’eau dans leur vin, mais rien ne garantit que Rodgers souhaitera revenir l’an prochain.

Impossible de dresser une évaluation juste de Jordan Love après un seul match, mais il n’a pas bien paru contre la défensive habituellement poreuse des Chiefs.

Il est permis de se demander si les Packers ne supplieront pas Rodgers de revenir par tous les moyens imaginables, après ce qu’ils ont vu.

Le fait est que depuis 2008, la fiche de l’équipe est de 113-64-1, avec 27,1 points par match quand Rodgers est en uniforme. Lorsqu’un autre quart-arrière doit prendre le relais, cette fiche dégringole à 6-12-1, avec 20 points par partie. Ce n’est vraiment pas la même équipe.

Le cas de Love est différent des autres quarts-arrières qui ont joué en remplacement de Rodgers puisqu’il n’est pas qu’un obscur réserviste. En théorie, il représente le futur de l’organisation.

Or, comment savoir s’il est véritablement le futur, sachant qu’il ne devrait pas jouer d’autres matchs cette saison ? Autant les Packers que Rodgers semblent préparés à un avenir l’un sans l’autre.

Ce n’est clairement pas le moment de jeter l’éponge quant à Jordan Love. Sauf que ce n’est pas avec le match d’hier que le niveau de confiance va augmenter.

Les Chiefs ont eu chaud

Les Chiefs s’en sortent avec la victoire et pour la première fois depuis leur victoire à la semaine 1, ils présentent un dossier supérieur à ,500. Ils ne sont pas sortis du bois pour autant.

Patrick Mahomes a cette fois-ci évité les revirements, mais il a encore éprouvé des ennuis à connecter avec ses receveurs sur les longues passes. Pour la troisième semaine de suite, il n’a pas complété plus de 60 % de ses passes. C’est toujours aussi laborieux à l’attaque.

N’empêche que dans leur division, chaque équipe compte cinq victoires. Le sommet demeure donc encore bien accessible.

Gagnants

Les Patriots

Après un début de saison chancelant, les Patriots ont remporté un troisième match de suite, grâce à trois interceptions et un touché de la défensive. Les hommes de Bill Belichick comptent cinq victoires, le même nombre que les Bills. Il y a une course dans l’Est.

Les Broncos

Les Broncos ont échangé Von Miller, et plusieurs pensaient que le départ de l’âme de l’équipe allait faire sombrer le vestiaire. Pas du tout ! Les Broncos ont disputé leur match le plus complet de la saison et dominé les Cowboys à tous les niveaux.

Nick Chubb

Les Browns ont été solides sur tous les plans face aux Bengals, mais difficile de ne pas souligner le boulot colossal du porteur Nick Chubb. Avec deux touchés et 137 verges, il a été dominant, mais plus impressionnant encore, il a gagné 9,8 verges par portée.

Justin Herbert

Le quart-arrière des Chargers a fait oublier ses récentes performances plus modestes en complétant 32 de ses 38 passes pour 356 verges et deux passes de touché, en plus d’un autre majeur au sol. C’est le Justin Herbert qu’on connaît.

James Conner

Le porteur des Cardinals a aidé à atténuer l’absence de Kyler Murray en gagnant 96 verges au sol et 77 sur des réceptions. Il a ajouté trois touchés à sa fiche pour porter son total à 11 cette saison.

Perdants

Les Bills

Bravo aux Jaguars pour une rare victoire, mais quelle pathétique performance des Bills du côté offensif ! À leurs trois derniers matchs, les Bills ont encaissé deux défaites. Il faut redresser la barque, ça urge !

Sam Darnold

Avec trois autres interceptions, le quart-arrière des Panthers a probablement disputé son dernier match comme partant. Autre équipe, autre système offensif, mêmes résultats.

Les Vikings

Bel effort globalement face aux Ravens, mais les Vikings ont tout de même bousillé deux avances de 14 points. Leur attaque a la fâcheuse habitude de tomber au neutre après de gros débuts de matchs.

Les 49ers

Les 49ers avaient une opportunité en or de redorer leur dossier puisque les Cardinals étaient privés de leurs deux meilleurs joueurs offensifs en Kyler Murray et DeAndre Hopkins. Ils ont pourtant lamentablement échoué. Cette équipe est l’une des grandes déceptions de 2021.

Les Cowboys

Les Cowboys peuvent s’estimer heureux que leur défaite humiliante face aux Broncos soit sans conséquence parce qu’ils jouent dans une division faible. Un match à oublier.

La confrontation du lundi | semaine 9

Bears de chicago: 3-5

Classement dans la division: 3

Justin fields

Photo AFP

3 tds | 7 ints | 991 vgs

Offensive: 32e

Défensive: 14e

Steelers de Pittsburgh: 4-3

Classement dans la division: 2

Ben Roethlisberger

Photo AFP

8 tds | 4 ints | 1781 vgs

Offensive: 32e

Défensive: 14e

5 Jeux de la semaine

1. Ward donne le ton

Photo AFP

Les Bengals ont très bien entamé le match face aux Browns avec une longue première série offensive. À la porte des buts toutefois, Joe Burrow a tenté de rejoindre Ja’Marr Chase, mais le demi de coin Denzel Ward a intercepté la passe et couru 99 verges pour inscrire le premier touché du match. Le jeu a donné le ton à une victoire écrasante de 41-16, mais l’histoire aurait pu être différente sans cette interception critique.

2. Josh Allen contre Josh Allen

Photo AFP

Si les Bills ont perdu, c’est en grande partie en raison de Josh Allen. Il y a bien sûr leur quart-arrière Josh Allen qui a été victime de trois revirements. Mais surtout, il y a l’ailier défensif du même nom chez les Jaguars, qui a intercepté une passe d’Allen au troisième quart. Sur leur série suivante, les Jags ont inscrit leur troisième placement, qui s’est avéré suffisant pour la victoire. Leur Josh Allen a fini avec huit plaqués, un sac et une interception.

3. Bombe à Patterson

Photo AFP

Le joueur à tout faire des Falcons, Cordarrelle Patterson, s’est de nouveau illustré dans la victoire des Falcons face aux Saints. Les Falcons semblaient en voie de connaître un autre effondrement monumental. Après avoir tiré de l’arrière 24-6, les Saints ont explosé pour prendre les devants 25-24. Sur leur ultime tentative, les Falcons ont frappé quand Matt Ryan a rejoint Patterson sur 64 verges, ce qui a mené au botté victorieux.

4. Sac fatal

Photo AFP

Dans un duel chaudement disputé entre les Raiders et les Giants, c’est sur un sac du quart que l’issue finale s’est décidée. En retard par 16-23 avec 44 secondes à jouer et le ballon à la ligne de 13 des Giants, Derek Carr a reculé pour tenter une passe, mais Quincy Roche l’a rejoint derrière sa ligne de mêlée pour réaliser un sac en plus de forcer un échappé. Leonard Williams a récupéré le ballon pour assurer la victoire aux Giants.

5. Touché, Duvernay !

Photo AFP

Non, pas Duvernay le docteur, mais bien Devin Duvernay, le receveur des Ravens ! Au quatrième quart, il a réalisé l’attrapé du jour, à une seule main, quand le quart-arrière Lamar Jackson l’a rejoint au fond de la zone des buts pour niveler la marque à 24-24 face aux Vikings. Les deux clubs se sont ensuite échangé deux autres touchés et les Ravens ont finalement eu le dessus en prolongation.