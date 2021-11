Quand la santé fout le camp

Je viens de prendre ma retraite à 68 ans. Mon mari avait pris la sienne il y a cinq ans, et me pressait depuis de cesser de travailler. Jusqu’à maintenant, il avait toujours eu bon pied bon œil comme on dit. Mais on dirait que depuis qu’on vit l’un sur l’autre à plein temps, il n’a que des petits bobos partout et qu’il est tout le temps fatigué. On ne sort pratiquement jamais, sauf pour aller chez nos enfants et dans la famille. Comme tout est toujours trop cher à ses yeux, il scrute à la loupe les factures d’épicerie, on ne va jamais manger au restaurant, et il me faut argumenter des heures pour m’acheter une paire de leggings.

Avoir su que c’était ça, la retraite, j’aurais continué de travailler. C’est sûr que le gros de nos revenus vient de sa pension à lui, car moi j’ai un bien maigre magot dans la mienne. Mais je ne me vois pas vivre jusqu’à 80 ans dans des conditions semblables. Comment lui faire entendre mon point de vue ?

Anonyme

Pour se faire entendre, il faut parler, s’exprimer, dire ce qu’on a sur le cœur. Peut-être en avez-vous toujours été incapable ? Mais là, il va falloir trouver les mots pour dire votre ressenti à votre mari, car la retraite, ça peut être long. Et ce sera encore plus long si vous choisissez de la vivre en endurant votre malaise sans rien dire.