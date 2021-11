Quand l’ordinaire devient extraordinaire

À compter du 15 novembre, plusieurs assouplissements des mesures sanitaires entreront en vigueur. Entre autres, les masques ne seront plus requis dans les classes du secondaire où ils sont actuellement obligatoires et la directive de privilégier le télétravail sera levée. Aussi, la danse et le karaoké seront permis dans les bars.

Youpi !

Depuis plus d’un an, le retour à la vie normale est l’un des sujets de conversation préférés des Québécoises et Québécois. Alors que l’on s’y dirige, je réalise à quel point ma vision de la vie ordinaire a changé.

On a intégré les mesures sanitaires dans nos vies, elles sont devenues notre nouvelle normalité. Pour plusieurs personnes, un temps d’adaptation sera nécessaire afin de se réhabituer à la vie que nous connaissions avant la pandémie.

Le fait d’être privé pendant de longs mois de notre vie ordinaire l’aurait-il rendue plus attrayante ?

Plus jamais comme avant

C’est déjà prévu avec mes amis : la semaine du 15 novembre, on sort danser ! J’ai hâte, mais je sais que je ne danserai plus jamais de la même façon. Je le ferai en sachant le privilège que j’ai.

J’ignorais à quel point j’étais chanceuse avant que la COVID-19 nous frappe. Je ne savais pas que ce que je considérais comme des banalités avait autant de valeur. Maintenant que nous reprenons quelques-unes de nos habitudes d’avant, cette normalité d’autrefois m’apparaît magnifiée.

Je ne suis sûrement pas la seule à reconnaître désormais la valeur de la vie ordinaire, celle que l’on a oubliée. Juste le fait de pouvoir chanter au karaoké ou encore de se déhancher sur la piste de danse est devenu précieux.

J’espère que les derniers mois nous auront permis d’apprécier ce que nous avons et de profiter davantage de notre vie banale et pourtant extraordinaire.

Si la pandémie nous a appris une chose, c’est bien de ne rien tenir pour acquis.