Quand s’entraîner permet d’être plus concentré sur les bancs d’école

Moins stressés, plus concentrés et assidus: en pratiquant une activité sportive régulière, les élèves du Centre de formation pour adultes Saint-Michel de Sherbrooke ont vu leurs capacités scolaires s'améliorer.

Éric Malenfant, enseignant auprès des élèves qui réintègrent la formation générale au secondaire, se rend au centre d'entraînement Maxi-Club avec son groupe deux fois par semaine.

«Demander à des gens qui ont souvent un TDA avec de l’hyperactivité d’être assis trente heures par semaine sur une chaise en plastique, je trouvais que c’était malsain», a expliqué l’initiateur du projet.

M. Malenfant croit fermement que l’activité physique permet à ses élèves d'être plus performants en classe. «Ils ont plus de concentration et moins besoin de bouger s’ils se sont bien dépensés. Il y a un impact sur leur persévérance aussi. Certains me disent que s’ils n’avaient pas cette soupape-là, ça ferait longtemps qu’ils seraient partis», a-t-il affirmé.

Les élèves sont tous dans des situations différentes; certains sont parents monoparentaux, d’autres sont des décrocheurs.

«Moi, j’ai des enfants donc je veux garder mon cœur de jeunesse», a lancé un père de famille qui adore le concept. Il a expliqué que s’entraîner lui permet de se libérer du stress causé par les périodes d’examens.

Un autre élève souligne l’importance d'équilibrer les efforts physiques et mentaux. Un troisième considère ses séances d'entraînement comme des séances de thérapie.

Plusieurs remarquent également une amélioration de leur concentration en classe.

De plus, ces heures d'entraînement offrent des crédits supplémentaires aux élèves qui tentent d’obtenir leur diplôme d’études secondaires. Une raison de plus de venir bouger sur son heure de dîner.

