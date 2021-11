Saint-Jean-sur-Richelieu: dépliants «illégaux» contre deux candidats

Des milliers de dépliants de « propagande illégale » utilisant frauduleusement le logo du Journal de Montréal ont été distribués dans les rues de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour nuire au maire sortant et à un candidat au poste de conseiller.

« Ce sont des pamphlets illégaux, faits pour nous salir, c’est de la propagande illégale », a dénoncé le candidat au poste de conseiller Justin Bessette.

Dans la nuit de samedi à hier, des citoyens l’ont réveillé pour l’aviser que des dépliants comportant sa photo ainsi que celle du maire sortant Alain Laplante avaient été apposés sur le pare-brise de plus de 4000 voitures, a-t-il dit.

« On s’est levés à 2 h du matin pour les ramasser, on était une quinzaine et on a terminé vers 8 h », a-t-il déploré.

Sur le dépliant, on avait aussi collé un article publié dans Le Journal le mois dernier, sur les enquêtes de la Commission municipale du Québec concernant les candidats Laplante et Bessette.

« [Ces dépliants], ce n’est pas une dépense autorisée pour une campagne électorale, on est outrés », a aussi signalé le responsable des communications pour l’équipe de M. Laplante, Guy Grenier.

Ce dernier a confirmé qu’une mise en demeure avait déjà été envoyée plus tôt à au moins un individu pour empêcher cette distribution, en vain.

« Le Journal n’a jamais appuyé aucun candidat ni cette année ni jamais. C’est une utilisation frauduleuse de notre logo et notre crédibilité, nous pourchasserons les responsables », a pour sa part insisté Dany Doucet, rédacteur en chef du Journal de Montréal.

Au terme des élections d’hier, c’est Andrée Bouchard qui a remporté la mairie avec 63 % des votes devant Alain Laplante à Saint-Jean-sur-Richelieu.