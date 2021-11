Semaine des technologues: des expertises en santé à reconnaître

Alors que plusieurs établissements de santé se voient réduire leur accessibilité et que l’essoufflement des professionnels de la santé est palpable, il est d’autant plus nécessaire de reconnaître l’expertise unique et névralgique des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec dans la chaîne de soins aux patients.

Conséquemment, il est important d’optimiser l’accès à la profession et la formation de candidats potentiels.

Au sein de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (OTIMROEPMQ), l’anniversaire de la découverte des rayons X, le 8 novembre 1895, est l’occasion de rappeler l’importance de l’utilisation de ces énergies largement utilisées par les technologues et du rôle de ces derniers dans notre système de santé. La découverte des rayons X coïncide également avec l’anniversaire de naissance de Marie Curie, née le 7 novembre 1867, qui a découvert la radioactivité naturelle.

Lorsque par exemple vous vous rétablissez d’une blessure sportive, vivez une grossesse, subissez les conséquences d’un cancer ou notez l’apparition de symptômes de nature cardiaque, les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale sont là. Ils réalisent les radiographies, les mammographies, les échographies médicales, les scintigraphies osseuses, les traitements de radiothérapie, les électroencéphalogrammes et plusieurs autres examens dont on ignore souvent qu’ils sont faits par des technologues. Sans oublier que dans la dernière année et demie, ils ont contribué à certains des examens complémentaires permettant de confirmer le diagnostic de la COVID-19.

Les «lunettes» de la médecine

Ils sont, en quelque sorte, les lunettes de la médecine puisque leurs examens permettent de poser un bon diagnostic. Ils vivent à vos côtés, ces moments de joie, et parfois, de stress.

Leur rôle est essentiel, la profession, inspirante et l’impact sur les patients, bien réel.

À l’occasion de la Semaine des technologues, du 7 au 13 novembre 2021, prenez un moment pour reconnaître leurs expertises. Dites-leur merci d’être fidèles au poste, et d’assurer ce rôle pivot indispensable au bon fonctionnement de notre système de santé!

Mélanie Ratelle, présidente de l’OTIMROEPMQ

Dre Louise-Isabelle Rivard, spécialiste en médecine familiale oeuvrant depuis 20 ans en milieu hospitalier