Trois nouvelles fonctionnalités pour le Dossier et Carnet Santé

Trois nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées au Dossier santé Québec (DSQ) et au Carnet santé Québec, lundi, a annoncé le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

Les utilisateurs du Carnet peuvent désormais avoir accès à la liste des intervenants qui ont consulté leurs informations de santé en ligne au cours des cinq dernières années tandis que les professionnels de la santé peuvent avoir accès aux directives médicales anticipées (DMA) et à l'identité du médecin de famille de leurs patients, en utilisant le DSQ.

«Ces nouvelles fonctionnalités seront très utiles, tant pour les usagers que pour les intervenants. La mise en ligne de l'accès aux intervenants qui ont consulté les informations de santé s'inscrit d'ailleurs dans le virage numérique gouvernemental pour les services aux citoyens et viendra améliorer l'expérience des utilisateurs en rendant l'information accessible plus rapidement et plus facilement», a indiqué Lionel Carmant dans une déclaration écrite.

Ainsi avec l’outil numérique en ligne, tous les intervenants de la santé et des services sociaux «peuvent offrir une meilleure prise en charge et un suivi plus efficace», a-t-il ajouté.

Les modifications au Carnet et au Dossier devraient rendre le partage des informations sera plus fluide, l’accès aux services de première ligne plus facile et l’utilisation des ressources en santé plus adéquate.

Le DSQ est un outil provincial sécurisé qui collecte et conserve certains renseignements de santé de toutes les personnes qui reçoivent des soins au Québec. Il s'agit d'un processus automatisé et obligatoire qui ne nécessite l'action d'aucun professionnel.