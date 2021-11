Trouver des solutions: on a fait chou blanc

Brendan Gallagher insiste : « Il faut trouver un moyen pour se sortir de ce bourbier. »

Nick Suzuki affirme : « Il faut trouver une solution. »

Ce refrain, on l’entend depuis un mois. Or, après 13 matchs, on est toujours à la recherche d’une solution, ou de solutions, mais on n’y parvient pas.

C’est décevant. Désolant, même.

Pourtant, d’autres formations aussi amochées que le Canadien trouvent des moyens pour éviter le pire. D’autres formations avec autant de patineurs à l’infirmerie parviennent à affronter l’adversité avec conviction, avec l’énergie du désespoir.

Pourquoi le Canadien est-il toujours à la recherche de solutions ?

Il y a sans doute une raison et il faut se tourner vers les principaux acteurs. Après tout, la ou les solutions se trouvent, j’imagine, dans le vestiaire. Ou encore, dans les bureaux administratifs ; ça, c’est une tout autre histoire.

Il reste que si l’on continue à faire chou blanc, on sautera à la conclusion : cette équipe est-elle surévaluée ?

Parfaite et vulnérable

Bon, je sais.

On va revenir sur l’absence de Carey Price. C’est inévitable. L’analyse des résultats nous conduit directement à l’impact qu’aurait exercé Price, eût-il été en mesure d’amorcer la saison. Jonathan Drouin est sur la touche ; Paul Byron a repris l’entraînement, mais il n’a pas encore disputé un seul match. Joel Edmundson devrait effectuer un retour éventuellement.

On comprend tout ça.

Mais, Dominique Ducharme a beau dire que des premières périodes comme celle de samedi, il en prendrait pendant toute la saison. D’accord. Mais comment explique-t-il qu’après avoir flirté avec la perfection, son équipe, soudain, devient vulnérable au point de permettre à un rival de surmonter les obstacles et de partir avec deux points de plus à sa fiche ?

Comment peut-elle inscrire une 10e défaite en 13 matchs après avoir limité l’adversaire à sept chances de marquer, alors qu’elle a sollicité le gardien Robin Lehner plus d’une vingtaine de fois si l’on s’arrête sur des tirs de qualité ?

Jake Allen n’a pas répondu au défi que lui a lancé Lehner, c’est évident. Également, le CH a été incapable, comme c’est le cas depuis le début de la saison, à prendre en charge une situation qui réunissait toutes les conditions gagnantes. Les Golden Knights étaient-ils privés de Max Pacioretty, de Mark Stone, de William Karlsson et de Jack Eichel ?

Est-ce un manque de concentration ?

Sans doute.

Est-ce un manque d’effort ?

Dans plusieurs cas, assurément.

Est-ce une indiscipline de plus en plus récurrente dans l’exécution ?

Absolument.

Donc, il faut trouver une solution, comme on le répète depuis le début de la saison. Pourtant, à chaque match, on trouve le moyen de s’enliser dans un trou de plus en plus profond.

On ne trouve pas de solution, c’est ça qui est inquiétant. On serait tenté d’ouvrir la filière des excuses. Oui, le Canadien serait meilleur avec Shea Weber et Joel Edmundson, particulièrement en infériorité numérique, où stopper l’adversaire semble une mission presque impossible. Mais, on le sait, Weber ne reviendra pas. Point final. Edmundson sera d’un précieux secours.

Or, la saison se poursuit et les résultats ne font que soulever l’impatience des amateurs.

Gestes à poser

Le directeur général devrait-il se manifester ? Il faudra bien que des gestes soient posés pour corriger ce qui ne va pas.

Et les problèmes sont nombreux.

À voir Jeff Petry samedi soir, on devine rapidement qu’il y a beaucoup de frustration dans le groupe. Jusqu’ici, le directeur général a visité le vestiaire à deux occasions.

La situation ne s’est pas améliorée.

Devrait-on faire comme les Rangers il y a quelques années, attendre encore quelques semaines et ensuite, selon la tournure des événements, aviser les amateurs et les détenteurs d’abonnements saisonniers que le temps est venu de changer la philosophie de l’organisation ? que colmater les brèches, ça ne fonctionne plus ?

Cela signifie qu’à la date limite des transactions, on afficherait une grande vente de liquidation...

On cherche des solutions...