Mairie de Québec: un incroyable revirement

Rarement, sinon jamais, aura-t-on assisté à un tel revirement dans une élection qu’à Québec hier soir.

La victoire concédée trop tôt à Marie-Josée Savard est finalement passée, en fin de soirée, entre les mains de Bruno Marchand au terme d’un résultat de vote serré.

« C’est comme le supplice de la goutte », a lancé l’attaché de presse du vainqueur, dans une salle où les partisans gonflés à bloc ont assisté au miracle espéré, mais qu’ils n’attendaient plus.

Bruno Marchand, nouveau venu audacieux qui souhaitait incarner le changement, a réussi à s’imposer comme la solution de rechange à Régis Labeaume aux yeux des électeurs de Québec.

Comme le laissait croire le sondage Léger publié samedi dans nos pages, il s’agit d’une impressionnante remontée pour un candidat qui présentait un important déficit de notoriété.

Ex-PDG de Centraide, le chef de Québec Forte et Fière a risqué gros en laissant tout tomber pour se lancer dans une course dont personne ne pouvait prédire l’issue.

Celui qui veut redonner la parole aux citoyens a non seulement gagné son pari en devenant maire, mais aussi en faisant élire six conseillers.

Loin d’être majoritaire, Marchand pourra néanmoins compter sur une équipe au sein du conseil municipal. Il devra faire preuve d’ouverture, ce qu’il a bien l’intention de faire, comme il l’a souligné hier.

Erreur monumentale

Marie-Josée Savard a commis une erreur monumentale en prononçant trop tôt un discours de victoire. Son équipe pourtant expérimentée aurait dû lui recommander d’attendre, mais tous se sont visiblement laissé griser par le verdict des réseaux de télévision qui la donnaient gagnante dès 20 h 30.

Il est difficile d’imaginer pareille humiliation pour la dauphine de Régis Labeaume. Au fur et à mesure que la soirée avançait, l’écart entre les deux meneurs se rétrécissait jusqu’à ce que M. Marchand rattrape Mme Savard à 22 h 45.

Mme Savard, qui se réclamait de la continuité, s’est montrée plus effacée au cours des dernières semaines, et sa performance plutôt mitigée lors des différents débats a aussi miné ses chances.

Toute une gifle

C’est toute une gifle pour Jean-François Gosselin, qui n’avait d’autre choix que de démissionner comme chef après une performance aussi désastreuse. Après quatre ans comme chef de l’opposition à l’hôtel de ville, il n’est même pas parvenu à récolter autant de voix qu’en 2017, et ce même s’il était le seul à se prononcer contre un tramway.

Il est rassurant de voir que les gens de Québec ont voté surtout pour des candidats en faveur du plus important projet de l’histoire de la ville.

Ils n’ont pas été dupes par rapport aux fausses promesses de Jean-François Gosselin avec son projet de métro léger, mal ficelé et qui aurait fait perdre à Québec les enveloppes de plus de trois milliards de dollars provenant des gouvernements supérieurs.

La proposition de Québec 21 manquait de sérieux et ne représentait rien d’autre qu’une catastrophe pour Québec.

L’arrivée de Jackie Smith à l’hôtel de ville amènera un discours rafraîchissant. La vivacité d’esprit de la cheffe de Transition Québec a maintes fois été soulignée pendant la campagne.